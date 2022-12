Los investigadores valoran el decreto de la Xunta pero critican el examen para ser fijos

Después de años en condiciones precarias, los investigadores que trabajan para la Xunta valoran que por fin se regule su estatus y se les dé estabilidad. Defienden que es “un primer paso” y que además ayudará a retener talento en la comunidad. Sin embargo, también ponen pegas al futuro decreto que regulará el Estatuto del personal investigador de la Administración autonómica. Por un lado, critican que se excluya del ámbito de esta normativa al personal de administración y gestión que trabaja en los centros de investigación. Pero también cuestionan que los investigadores puedan ser despedidos si no superan la primera evaluación de rendimiento que toca a los cinco años.

“Esta evaluación tiene un veneno”, advierte el vocal de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, Carlos Spuch, que trabaja en la Fundación Biomédica Galicia Sur. “Te pueden despedir, pero no especifican los criterios. Tienen que concretarlo, que no dependa de criterios subjetivos y que sepas de antemano estos criterios”, advierte.

El borrador de decreto, que aún está en fase de negociaciones, establece que los investigadores con contratos temporales al servicio de la Administración autonómica podrán optar vía concurso de méritos a una plaza en calidad de personal laboral fijo. Pero deberán someterse cada cinco años a una evaluación de rendimiento. Si la superan podrán adquirir la condición de “fijeza”, pero si no la pasan podrán ser despedidos pues se consideraría “despido procedente”. En los siguientes exámenes, que se repetirán con una periodicidad quinquenal, ya no estará en riesgo su puesto de trabajo sino que se les abonará un complemento de excelencia cada vez que obtengan el aprobado y, por lo tanto, verán mejoradas sus retribuciones económicas.

Éste es el aspecto que más disgusta a los investigadores. “Es inaceptable, además de probablemente ilegal, incluir la evaluación negativa de la actividad investigadora como causa de despido procedente en el personal laboral fijo”, señala Spuch.

En esta crítica coincide Miguel Tizón, de CIG-Saúde: “si la filosofía de la nueva norma es atraer talento, pues flaco favor se hace si a los cinco años pueden ser despedidos”.

Esta evaluación de rendimiento se hará incluso a los investigadores predoctorales, cuestión con la que no está de acuerdo el colectivo de profesionales que trabajan en investigación en los centros públicos autonómicos. “En esta etapa las evaluaciones no deben suponer el despido, ya que los proyectos predoctorales pueden ser de riesgo, o pueden estar condicionados, más por el entorno que por la aptitud y actitud del personal predoctoral. En estos casos, si el examen fuera negativo se debe considerar la posibilidad de un cambio de grupo o dirección”, defiende Carlos Spuch, una alegación con la que concuerda CIG-Saúde que además critica que no se aproveche esta regulación para subir las retribuciones que hasta ahora tienen asignadas los predoctorales.

Pero tampoco les parece bien que una nota negativa en un examen de rendimiento pueda provocar el despido de un investigador establecido. “Se trata de personal laboral fijo que ha pasado por numerosas evaluaciones antes de estabilizarse”, defiende el vocal de los investigadores de hospital.

Desde Investigal Zulema Varela defiende que la “evaluación es necesaria” y que, de hecho, los investigadores están ya acostumbrados a pasar por estos exámenes de rendimiento, pero también echa en falta que no se clarifique “cómo va a ser este examen y qué criterios se van a aplicar”.

En todo caso, tanto desde Investigal como desde la Asociación de Investigadores Hospitalarios advierten que el grueso de la normativa es positiva y que están abiertos a negociar estos flecos con los que no están de acuerdo. Así, por ejemplo Spuch advierte que no se aclara si los investigadores tendrán derecho a antigüedad como el resto de personal de la Administración pública. Y ve confuso además el sistema por el cual un investigador predoctoral (R1) o postdoctoral (R2) podrá ascender al siguiente nivel y convertirse en investigador establecido (R3).

Los investigadores coinciden en que la nueva normativa que prepara la Xunta, tal vez no ayude a captar talento, pero sí a retenerlo. Eso sí, Spuch advierte que el decreto no clarifique cómo se podrán incorporar nuevos investigadores a los hospitales. “Al final son plazas que sacarán en ofertas de empleo público y eso depende de los presupuestos de cada año y de cuánto se va a querer invertir en investigación”, aclara Zulema Varela.

Los investigadores también cuestionan el sistema de promoción interna. Así, consideran que diez años desde la primera evaluación para ser fijos es demasiado tiempo para promocionar a la siguiente categoría y piden que se ascienda cada dos años como el resto del personal del sector público.