30·11·2022 13:28

“¿Si no analizan la curva, no pueden analizar ningún tipo de riesgo?”, pregunta la defensa del maquinista. “No está en nuestro alcance y si lo hubiera estado, la conclusión sería la misma”, responde el testigo, en relación a que cuando se circula con ASFA el control de velocidad pasa al maquinista. En las proximidades de la estación de Santiago y concretamente en la curva de Angrois, Ineco no realizó el ISA.