24·11·2022 16:14

Dice el testigo que no se colocaron balizas en la curva de Angrois antes del accidente porque no estaba en la reglamentación y porque no se había detectado el riesgo. "Porque para tomar una medida extraordinaria de mitigación se tiene que identificar antes el peligro y hasta entones no estaba detectado", asegura en su testimonio