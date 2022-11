La Xunta eleva a 300 euros mensuales las ayudas al alquiler para familias vulnerables

Con la crisis de precios asfixiando a las familias y los precios del alquiler disparados, la Xunta ha decidido incrementar la cuantía máxima mensual de las ayudas que concede a hogares vulnerables para pagar el arrendamiento y también el periodo durante el cual podrán disfrutar de esta subvención. Así lo avanzó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. “Redoblamos el compromiso para seguir apoyando a las familias que más lo necesitan”, explicó tras la reunión semanal de su equipo de gobierno.

La nueva convocatoria de ayudas estará dotada de 13,7 millones de euros y prevé beneficiar al menos a 4.000 familias. Se podrán presentar las solicitudes a partir del 2 de enero y hasta el 5 de mayo del próximo año.

Estas subvenciones están dirigidas a financiar un 50 por ciento de la renta mensual que figure en su contrato de arrendamiento durante un mínimo de un año, con posibilidad de prorrogar otros cuatro años. Ésta será precisamente una de las novedades de la nueva convocatoria. Hasta ahora el periodo máximo de disfrute de las subvenciones era de tres años.

La otra mejora introducida en este programa de ayudas al alquiler de la Xunta es el incremento de la cuantía máxima que pasa de 200 euros a 300, es decir, aumenta un 50 por ciento.

En todo caso, el importe de las ayudas no será el mismo en todos los casos pues los beneficiarios tendrán derecho a una subvención equivalente al 50 por ciento de la renta mensual que paguen y este alquiler no podrá superar unos límites que varían según donde se localice la vivienda. En las siete ciudades no podrá superar los 600 euros, en las villas y concellos de tamaño medio o periurbanos el tope será de 500 euros y en el resto solo se subvencionarán alquileres que no pasen de 400 euros.

Requisitos

¿Y quién se beneficiará? Para optar a estas ayudas las rentas anuales de todos los miembros de la unidad de convivencia tendrán que ser iguales o inferiores a tres veces el IPREM (24.318 euros) pero tampoco podrán estar por debajo de 0,5 veces el IPREM (4.053 euros).

En todo caso , en familias numerosas, víctimas de terrorismo o núcleos en los que haya alguna persona con discapacidad estos límites se podrán incrementar hasta 5 veces el IPREM.

De hecho, en estos casos especiales también podrá incrementarse tanto la cuantía máxima de la ayuda como el límite fijado para el alquiler en un 20 por ciento.

No pueden computar como rentas de alquiler los gastos de comunidad o otros pagos en concepto de anexos, como garajes o trasteros.

Este programa de alquiler no es el único de la Xunta. Este año se convocó por primera vez el Bono Alquiler Joven, que impulsó el Gobierno central y gestiona la comunidad autónoma, y que consiste en una ayuda de 250 euros para apoyar a menores de 36 años en el pago de su residencia habitual. Según la Consellería de Medio Ambiente, ya hay más de 1.500 beneficiarios de estas ayudas.

Y también está el Bono Alquiler Social, que es una prestación más enfocada en colectivos desfavorecidos –el programa de ayudas aprobado ayer por el Consello de la Xunta está dirigido hasta a rentas medias con dificultades en el pago del alquiler–. A través del Bono Social se concede a los beneficiarios una ayuda equivalente al 100 por cien de la renta de alquiler. Unas 900 familias se benefician hasta ahora de este plan.