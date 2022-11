Más de 9.300 gallegos plantan al médico de familia cada semana sin preaviso

Faltan médicos de familia, es una situación reconocida por la Administración gallega, que incide en que Galicia no tiene la exclusiva, sino que es un problema generalizado en todo el Estado, y organizaciones como el Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra reprochan que los pacientes tengan “cada vez más dificultad” de acceso a la asistencia sanitaria en los centros de salud. Pero mientras sindicatos médicos como O´Mega denuncian a las autoridades por la sobrecarga de estos profesionales, una pequeña parte de ellos se topa de repente en su agenda con huecos que no deberían estar allí.

Cada semana, una media de más de nueve mil gallegos que tienen una cita concertada presencial en su centro de salud no aparecen por la consulta el día y a la hora señalados. Además, no previenen de su ausencia y así otros pacientes no pueden beneficiarse de ella y ven dilatados los tiempos de espera. En Galicia, dicho absentismo, que puede estar motivado por despistes, sobre todo cuando se consideran las consultas con especialistas –que pueden demorarse más en el tiempo–, se ha disparado durante el último año después de haber ido a menos durante la pandemia.

En concreto, en lo que va de 2022 –con datos hasta el 31 de octubre–, el número de consultas presenciales a las que no acudieron, pero que tampoco anularon, los ciudadanos en Atención Primaria ascendió, según datos facilitados por la Consellería de Sanidade, a un total de 411.385 respecto a las solicitadas, lo que supone más de 1.350 de media al día, considerando todas las jornadas, no solo laborables.

El Sergas informaba a principios de este mes de que solo el colectivo de médicos de familia había atendido desde enero hasta noviembre de año 12,7 millones de consultas y las faltas representarían un 3,2 por ciento de esa cantidad. Estas ausencias del paciente son un 46 por ciento superiores al dato registrado el año pasado, cuando la cifra acumulada en doce meses era de 338.588 inasistencias sin preaviso de las citas demandadas, lo que suponía 6.500 por semana. Y eso en un año de récord de asistencia en Primaria, donde se registraron, entre enfermería y medicina, más de 31 millones de consultas.

Cuestiones de agenda

Precisamente las agendas de los médicos de salud son uno de los frentes donde se producen más tensiones entre Administración y profesionales, quienes advierten de “saturación”. El Sergas ha implantado un nuevo programa de gestión de consultas para desburocratizarlas, tras constatar, explicó, que más de la mitad de la actividad cotidiana de los médicos se destina a renovar rectas, actualizar bajas, informar de analíticas y hacer informes.

Conforme a los datos del Barómetro sanitario de 2019, antes de la pandemia, más de la mitad de los gallegos que pidieron cita con su ambulatorio fueron atendidos el mismo día o al siguiente y el Sergas se ha puesto como aspiración no tener más de cuatro días de espera en el servicio. No obstante, hace unos días, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, auguraba desde este diario que Galicia afrontará un lustro muy duro, “si el Gobierno no hace nada”, debido a la “falta de médicos” en Atención Primaria. Mientras desde la Xunta rechazan asociar esa carestía a cuestiones económicas, la oposición parlamentaria le echa en cara que los profesionales sanitarios emigren en busca de mejores condiciones (BNG) o que la política sanitaria del Ejecutivo gallego esté guiada por una “agenda oculta” de privatización (PSdeG).