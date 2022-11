“Non contemplo que Podemos e o proxecto de Yolanda Díaz vaian por separado ás xerais”

Antón Gómez-Reino opta á reelección como secretario xeral de Podemos Galicia, cargo que logrou en 2019. O deputado no Congreso combina a súa defensa de Podemos co aval a Yolanda Díaz, ministra de Traballo e impulsora de Sumar, fortemente criticada polos seus socios morados ata o punto de que hai voces que avogan por que compitan por separado nas xerais de 2023. “Non o contemplo”, zanxa Gómez-Reino.

–Por que se presenta á reelección á fronte de Podemos?

–Tivemos catro anos para asentar esta organización e construír unha cultura de diálogo e acompañar as bases. Agora afrontamos un ciclo electoral no que Podemos ten que ter un papel moi relevante e o traballo feito para situar Podemos como espazo de referencia debe ser continuado.

–Gonzalo Busqué competirá con vostede nas primarias. Agardaba críticas tan duras contra vostede? Acúsao de aliarse con Yolanda Díaz para facer desaparecer Podemos.

–Que haxa diferentes candidaturas é unha boa nova. Pero dunhas primarias debe saírse máis unido e non con máis cicatrices. A maioría de militantes non quere volver a un Podemos de divisións, que é o que propoñen desde a outra candidatura.

–Di o seu rival que son unhas primarias entre Podemos e Sumar, o proxecto de Yolanda Díaz. De que lado está vostede?

–As primarias non se propoñen neses termos. Os militantes queren un Podemos que lidere a alternativa do cambio, pero que coopere. E a nosa proposta non di outra cousa que o que di a dirección estatal. Chaman a atención esas críticas cando eu formo parte da dirección estatal de Ione Belarra. Defendo o mesmo: que Yolanda sería unha magnífica candidata e que Podemos ten que xogar un papel fundamental na candidatura para as xerais de 2023.

–Comparte as críticas de Pablo Iglesias, que chamou de xeito implícito miserable e ruín a Díaz?

–Pablo está facendo un traballo cultural no ámbito mediático. Polo demais, quero pór en valor o traballo de Ione Belarra, a secretaria xeral de Podemos, para que o partido medre. Hai que seguir traballando para que Podemos estea con toda a súa fortaleza nas municipais, nas xerais e logo nas autonómicas en Galicia.

–Condicionan esas declaracións de Iglesias unha candidatura común co proxecto de Yolanda Díaz?

–Yolanda é unha magnífica candidatura. Está no seu proceso de escoita e cando o remate, evidentemente os inscritos de Podemos decidirán as fórmulas electorais. Non serei eu nin a dirección galega.

–Está esquivando a pregunta. Se hai unha parte insulta a Yolanda Díaz, dificulta a alianza?

–O que mantén a dirección de Podemos é que hai que seguir traballando, que Yolanda ten que facer o seu camiño e pechar o seu proxecto e, a partir de aí, ver cales son as mellores fórmulas electorais.

–Se non hai alianza, iría nas listas de Podemos ou nas de Sumar?

–Eu non contemplo de ningún xeito esa opción. Non é o desexable por militantes nin votantes.

–Hai dous meses, confiaba en acordos coas mareas na maioría das cidades. Como están as conversas e onde haberá acordos?

–Queda moito tempo para as municipais. O que fixemos foi presentar os nosos candidatos e agora están a dialogar cos diferentes espazos municipalistas, como en Santiago. A partir de aí será a nivel local onde decidirán a fórmula.

–Que opina do chíos de Pablo Iglesias o Echenique tachando de machistas a quen cuestiona as presuntas lagoas da lei do “só si é si” ou atacando a todos os xornalistas que critican a Podemos?

–O groso da comunicación das nosas dirixentes vai adicada a pór en valor as medidas transformadoras e a poñer en contradición das dinámicas que defenden algúns poderes do país.

–Ramón Espinar di que o discurso de Iglesias semella o de Donald Trump. Que opina?

–Como dixo Enric Juliana, que se abran xanelas á pluralidade mediática é unha magnífica nova.

–Cre que debería pedir perdón Irene Montero polas presuntas lagoas da lei do “só si é si”? Onte [polo luns] a Fiscalía xa recomendou non rebaixar penas se as xa impostas tiñan encaixe na nova lexislación.

–É unha norma vangardista, deseñada polo Ministerio de Igualdade e outros ministerios ao servizo do feminismo logo dunha demanda social tras crimes como a agresión da Manada. A Fiscalía pronunciouse onte mesmo. Espero que o Supremo sancione positivamente unha norma que busca xerar liberdade nun contexto no que o machismo tratou de impulsar o medo.