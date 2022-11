El diputado del PSdeG Martín Seco prevé seguir en la Cámara autonómica hasta que finalice la legislatura y, dado que no ve “motivos” para ser expulsado del grupo socialista al entender que no ha cuestionado directrices de la dirección, advierte que, si los órganos internos no le avalan, irá “a la justicia” para obtener “la razón”.

“No existen motivos para ese expediente, mi comportamiento es completamente intachable y no se corresponde con la realidad lo que pone. Creo que oyendo mi intervención se puede demostrar,”, indicó ayer en los pasillos de la Cámara. Seco se refería a su intervención en la Cámara del pasado mes de septiembre, cuando los socialistas votaron a favor de la Ley de áreas empresariales, junto al PP. Desde la tribuna del hemiciclo, Seco se mostró crítico entonces con el contenido de esta norma y justificó el voto favorable porque así lo ordenaba “la dirección política del partido”. Sin embargo, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, respaldó ayer las declaraciones del secretario de Organización de la formación, José Manuel Lage, quien aseguró que “nadie está por encima de las normas del partido” en alusión a Martín Seco.