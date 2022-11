“Si el Gobierno no hace nada, hasta 2027 lo pasaremos muy mal por falta de médicos”

El conselleiro de Sanidade afronta una gestión complicada por falta médicos de Atención Primaria, déficit que calcula que se extenderá hasta 2027. Niega que sea un problema económico o de remuneración y pone el foco en el Ministerio de Sanidad por su inacción para dar soluciones.

–Esta consellería no da un descanso...

–Bueno, ninguna lo da y que el que venga a descansar, se equivoca.

–A Almuiña le tocó el peor trago con el COVID; usted cogió el testigo y también tiene que enfrentarse a una gestión cargada de desafíos. ¿En algún momento se llegó a cuestionar el cargo?

–Todos los conselleiros de Sanidade han tenido momentos complicados, pero estás para intentar mejorar la situación. Tanto Almuiña como las conselleiras anteriores hemos hecho cosas que quedan ahí y de las que la población se beneficia. A mí me tocan momentos complicados, pero también de satisfacción, como ver esos datos de vacunación o como, a pesar de todo lo que está pasando, seguimos teniendo unos servicios sanitarios de muchísima calidad.

–Su último frente es con los colegios médicos de Galicia, que tachan de ineficiente, ilegal y temeraria la medida de dejar al personal de enfermería al frente de los PACs cuando no haya ningún médicos en ese turno.

–Bueno, en primer lugar, es una petición del propio personal de enfermería, que nos pide un refuerzo de formación y en ningún momento se planteó que fuera para sustituir a los médicos. Yo entiendo que los colegios de médicos puedan tener dudas, pero es muy fácil preguntar. Las enfermeras están capacitadas para, dentro de sus competencias, hacer lo que ya vienen haciendo en los PACs y en los servicios de urgencias. La solución para tener médicos en los centros de salud es que podamos formar a más médicos en la especialidad familiar y comunitaria y para eso necesitamos que el Ministerio de Sanidad acceda a revisar y flexibilizar los criterios. Si en 2018 hubiera hecho eso, hoy estaríamos en una situación diferente.

La falta de facultativos no es un problema retributivo. Quien insista en que es un problema económico, se equivoca

–¿Qué pasaría, por ejemplo, si muere un paciente en un PAC en el que está una enfermera al frente?

–Los fallecimientos en los centros sanitarios a veces ocurren, son irremediables. Hay pacientes que fallecen sin poder llegar a urgencias y todos hemos visto situaciones donde incluso con médicos, en el hospital, se producen fallecimientos. En esos centros donde no hay médicos estamos poniendo dos enfermeras y en permanente conexión con el 061. Pero una situación de ese tipo puede pasar en un centro con o sin médico.

–Pide acción al Ministerio de Sanidad, pero, mientras tanto, ¿qué se hace para corregir la disfunción de que en centros sanitarios, como los de Pontevedra, no haya médicos?

–Si el Ministerio de Sanidad vive en este mundo y es consciente del problema que hay en todo el Estado, en algún momento hará algo, ya que si no, no sé qué aporta. Puede reaccionar rápido, tiene mecanismos, pero el problema es que no busca soluciones; está mucho más cómodo en esta situación con los conflictos, amplificándolos en las comunidades donde no gobierna.

–¿Cuánto puede durar esta situación de falta de facultativos de familia? ¿Unos, dos, tres años...?

–No lo creo. Está documentado en informes del Ministerio de Sanidad de 2017, 2019 y 2021, que dicen lo mismo. El pico máximo de desajuste entre los que entran y los que salen por jubilación se va a producir en el entorno de 2027. Por lo tanto, si no hacemos nada, que es lo que hace el ministerio, hasta el año 2027 lo pasaremos muy mal. Pero se pueden tomar decisiones, como que el ministerio convoque de forma extraordinaria 1.000 plazas más de MIR durante cuatro años.

El nivel de bajas laborales en el sistema sanitario gallego es alto, pero está así en todo el Estado

–¿Si la situación no va a cambiar hasta 2027, se plantea la concentración de centros de salud?

–En nuestro ánimo no está reordenar los puntos de atención continuada ni los centros de salud.

–Dijo la gerente del Sergas en el Parlamento que la Xunta ya no tenía más margen para contratar más médicos. ¿A dónde se van los miles de MIR de cada año?

–No faltan médicos, faltan especialistas de familia comunitaria. Se convocan 8.500 plazas de MIR al año y se presentan más de 12.000, por lo que hay 4.000 médicos que no van a poder formarse en familia y otras especialidades. Y los médicos que formamos todas las comunidades autónomas no se marchan. Es mentira. En Galicia, el 90% de los médicos MIR formados en los diez últimos años está trabajando en el Sergas. Ni nosotros se los robamos a otras comunidades autónomas ni otras comunidades nos los roban a nosotros.

–Mejorando las condiciones laborales, con sueldos más altos, ¿se podría captar médicos de otras autonomías?

–No es un problema retributivo. Quien insista en que esto es un problema económico se equivoca. El problema, y esto también es otro mantra que repite la oposición, no es de dinero.

A ese ciudadano que espera una semana por una cita en el centro de salud, decirle que el sistema sanitario no se olvida de él

–¿Qué le diría a un paciente que tarda una semana para que le den cita en un centro de salud?

–No es lo normal. En Galicia aproximadamente el 83% de la población tiene una cita en menos de cuatro días. Y es un dato muy positivo, pero evidentemente nos preocupa el otro porcentaje que no tiene la cita en cuatro días y para eso trabajamos. Recurrimos a la colaboración de los otros médicos del centro de salud mediante las sustituciones y las prolongaciones de jornada. A ese ciudadano que espera, decirle que el sistema sanitario no se olvida de él, que buscamos y le pedimos al resto de médicos que hagan un esfuerzo. Por eso este verano mejoramos las condiciones retributivas de estas sustituciones y prolongaciones.

–¿Cuántos médicos se sumaron tras la mejora de las condiciones?

–No lo sé. No soy capaz de evaluarla. Antes de esta medida había muchos médicos que hacían ese trabajo adicional y después de la medida lo siguen haciendo.

–¿Hay problemas de absentismo en la profesión sanitaria, de bajas laborales?

–El nivel de incapacidades laborales transitorias en el sistema sanitario gallego está alto, pero está alto en todo el Estado. Cuando un médico está de baja es que tiene motivos para estarlo. Pero efectivamente, el número de personas que están en baja es alto y trabajamos para que esos datos se mantengan lo más bajos posibles.