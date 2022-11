La Fegamp cifra en 624 millones el “déficit” anual de lo que asume en competencias que no serían exclusivas, que “al menos son compartidas” con la Administración autonómica. Así lo explicó esta mañana el presidente de la organización que agrupa a los municipios de la comunidad, Alberto Varela, en Santiago. El también regidor de Vilagarcía de Arousa, explicó que, si se suprimen de la ecuación los servicios mínimos que por ley tienen atribuidos los municipios y en los que otras administraciones no tienen ningún tipo de competencia, el resto de servicios y competencias, las corporaciones desembolsan “por encima de los mil millones de euros” al año, mientras las transferencias que recibe de la Xunta ascienden a 381 millones. “Con lo cual podemos estar hablando de que tenemos un déficit que os concellos estamos asumiendo de 624 millones con competencias que no son exclusivas de los concellos, que al menos son compartidas”, indicó.

Varela enmarcó este número en un documento resultado de una “auditoría” a la que se habían comprometido tanto la Xunta como los municipios. Ahora le tocaría mover ficha a la Xunta, ya que hace tres años concellos y Gobierno gallego se instaban a “continuar” trabajando en el pacto local firmado en 2006 para discutir la asunción de “muchas competencias” que no le corresponden a los municipios y cómo esa asunción de competencias “cada vez mayores nunca viene acompañada de la financiación correspondiente”. Propuestas El presidente de la Fegamp puso de ejemplo la dependencia (el servicio de atención en domicilio de los mayores), los gastos de funcionamiento de los centros educativos o las guarderías gratuitas y desgranó varias propuestas en financiación, ámbito competencial y servicios y pacto local y gobernanza que quiere debatir con la Xunta. Entre ellas está un incremento del fondo de cooperación local, que los fondos condicionados pasen a ser repartidos conforme a criterios objetivos, que los municipios también reciban fondos extraordinarios cuando deban afrontar situaciones extraordinarias (puso de ejemplo el covid y ahora la inflación) o saber con exactitud cuáles son los fondos que les transfiere la comunidad cada año por ley, además de ser consultados cuando se trata de elaborar legislaciones que les afectan o que si se es imponen nuevas competencias estas vayan acompañadas de nuevos recursos.