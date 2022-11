La moción de censura en Sada ha salido adelante. No hubo sorpresas. Entre gritos de "fuera, fuera" y "golpistas", María Nogareda, candidata de la fuerza menos votada en las últimas municipales, ha sido investida alcaldesa de Sada.

Eso sí, no hubo discurso de la nueva regidora por los gritos atronadores del público que abarrotaba la sala donde se ha celebrado el pleno, que arrancaba este mediodía con enorme expectación y un extraordinario despliegue de seguridad. Entre aplausos y gritos de apoyo para el ya exalcalde, Benito Portela, y abucheos para quienes hoy le han desbancado de la Alcaldía, los impulsores de la moción de censura - los cinco ediles del PP y los ex miembros del PSOE y Alternativa- cambian las tornas a solo seis meses de las nuevas elecciones municipales.

Los gritos del público, volcado con el ya exalcalde, hicieron que los proponentes de la moción desistiesen de intervenir. Es más, la recién investida alcaldesa, la primera mujer en ocupar este cargo en Sada, salió por la puerta de atrás tras posar con la vara de mando. Benito Portela se dio un baño de masas.

El exregidor denunció que este "pacto de tránsfugas" responde a intereses "personales y personalistas" y anunció que se presentará a las próximas elecciones: "No van a eliminar políticamente a Benito Portela. La ciudadanía de Sada tendrá la oportunidad de censurarme o apoyarme en mayo", anunció entre aplausos y ovaciones del público.

La nueva alcaldesa atendió a los medios en un corrillo y lamentó las formas "antidemocráticas" de los asistentes. "Cuando no te dejan hablar, muy demócratas no son", defendió la regidora, que insistió en que tomó la decisión porque "no podía mirar hacia otro lado". "Era la decisión que había que tomar", ha insistido, rechazando que promoviese la moción por estar "en el sillón" de la Alcaldía. En cuanto a su condición de ediles no adscritos, ha asegurado que no tienen ninguna notificación y que desde Alternativa dos Veciños no se les comunicó su expulsión.

La moción de censura en Sada se consumó en un auditorio abarrotado. Entre los asistentes, una amplia representación de Sadamaioría, Anova, Alternativa y el BNG, Marea Atlántica y otras fuerza de confluencia, con la presencia de Xan Xove, Martiño Noriega, Jorge Suárez, y Antón Sánchez, Ángel García Seoane o el ex alcalde Abel López Soto, entre otros. También estaba entre los asistentes el exvicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana.