Podemos Galicia se fractura en vísperas de unas primarias para elegir nueva dirección y a las que el actual secretario xeral, Antón Gómez-Reino, aspira a la reelección. Su apoyo explícito al proyecto Sumar que impulsa Yolanda Díaz ha generado malestar en una parte de la formación morada que se ha aglutinado bajo la plataforma Rexurdir Podemos Galicia y que ya avanzó que presentará una candidatura alternativa.

La pugna abierta entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se traslada así a Galicia, una plaza simbólica pues es la comunidad de la vicepresidenta segunda y fue además donde ensayó con AGE una confluencia de izquierdas que ahora pretende imitar a nivel nacional con Sumar.

Podemos recela del proyecto de Yolanda Díaz pues teme que sus siglas queden difuminadas y pide un mayor protagonismo.

Pero frente a las reticencias de los dirigentes nacionales de la formación morada, Antón Gómez-Reno toma partido por Yolanda Díaz. El líder de Podemos Galicia asistió en septiembre al primer acto organizado por la vicepresidenta segunda en Galicia para presentar su proyecto Sumar, en Folgoso do Courel y mostró su “total sintonía” con la responsable de Trabajo del Gobierno. El también diputado en el Congreso aseguró que no contempla “un escenario distinto” a una candidatura conjunta en la comunidad de cara a las autonómicas gallegas de 2024. “Otra cosa no tendría sentido”, apunta.

Estas palabras han enfadado a un sector de Podemos Galicia que cree que se liga el futuro de la formación a ser “un apéndice de Sumar”.

El portavoz de la plataforma Rexurdir, Gonzalo Busqué, explica que las alianzas de Podemos deben ser debatidas en asamblea y denuncia que Gómez Reino no puede “prefijar la posición” del partido cuando a nivel estatal se mantiene “cierta prevención ante las dudas del proyecto”.

Según Busqué, esta plataforma que dará la batalla a Gómez-Reino en las primarias, representa a “un conjunto de militantes muy amplio y que cubre todo el espectro de Galicia”. Quieren presentarse como alternativa para evitar que la actual dirección gallega de Podemos lleve a esta formación a su “desaparición”. “No sabemos aún si Sumar quiere incorporar a Podemos o menospreciarlo”, advierte Busqué.

Esta plataforma todavía no ha decidido quién será el candidato que presentarán a las primarias. Explican que tienen prevista una reunión para abordar el tema. Necesitarán 120 avales para poder formalizar su candidatura.

Pluralidad

Gómez-Reino lidera Podemos Galicia desde 2019 y siempre ha estado muy próximo a Yolanda Díaz. De hecho, tras anunciar ayer la convocatoria de Primarias, el diputado en el Congreso reivindicó los logros de Unidas Podemos en el Gobierno elogiando, entre ellos, las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz: “cada subida del salario mínimo interprofesional, cada ERTE que salvó pequeñas empresas o familias, cada contrato que era temporal y precario y pasó a indefinido, cada beca, cada abono de transporte gratuito o cada derecho adquirido por las mujeres en nuestro país”.

El actual líder de Podemos reivindicó además que en su mandato se defendió “una cultura orgánica capaz de integrar sensibilidades, visiones diversas y hacer de la pluralidad una riqueza”. “Atrás quedan los tiempos de divisiones”, señaló. En su candidatura para la reelección al frente de la formación morada en Galicia mantendrá a algunos de sus fieles, aunque apostará por una renovación de la cúpula.

El proceso de primarias comenzará el próximo 21 de noviembre y terminará el 15 de diciembre. “La formación defiende la necesidad de seguir construyendo un Podemos Galicia como herramienta de cambio, que suma, que crece y participa del pulso de la sociedad”, defiende la actual dirección.