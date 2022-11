La situación de algunos PAC (Puntos de Atención Continuada) que están siendo atendidos en algunas zonas de Galicia por personal de Enfermería ante la falta de médicos "no es una solución definitiva". Así lo afirmó hoy el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien dijo que la circunstancia en que se pueda dar esta situación "será muy puntual".

"Esa no es la solución definitiva, ni muchísimo menos, y seguiremos trabajando para cubrir todas las plazas, ese es nuestro objetivo, y que no lo tomen (los pacientes), ni mucho menos, donde se pueda dar, que será muy puntual, por una solución permanente porque no lo va a ser", dijo Rueda a preguntas de los periodistas sobre los PAC en los que se da esta situación, como es el caso de la comarca de O Salnés, y que carecen de médico.

"La situación no es la misma que hace dos meses"

El presidente añadió sobre este problema de la escasez de médicos de Atención Primaria que "la situación no es la misma que hace dos meses".

"Yo creo que mejoró y tiene que mejorar muchísimo todavía para tener efectivamente los profesionales de la medicina, médicos y médicas necesarios para atender esas plazas; pero mientras, por momentos puntuales, que sepan (los pacientes) que si no hubiera un médico los profesionales de Enfermería que están allí tienen la formación para poder atenderle adecuadamente", afirmó.Indicó el que la falta de médicos de atención primaria es "un problema general en España".

"La solución definitiva es que haya más médicos y eso no depende en exclusiva de la Xunta. Si nosotros pudiéramos tener la solución, la capacidad para, por nosotros mismos, crear más plazas de MIR, crear una especialidad de urgencias, ya lo habríamos hecho. No es posible, no depende de nosotros y, por lo tanto, tenemos que arbitrar esas medidas temporales", dijo.

Ratio de médicos

El presidente del Gobierno gallego indicó, no obstante, que "en Galicia incluso tenemos una ratio de médicos en primaria por habitante bastante superior a otras comunidades autónomas que están afrontando el mismo problema".

"Eso no quiere decir que ignoremos la realidad, que hay algunos lugares, especialmente en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés en que la falta de médicos se produce con una mayor intensidad", añadió.

"Nuestra obligación es intentar solucionarlo y, al mismo tiempo, pedir una solución estructural que depende del Ministerio de Sanidad, y que, ante esa falta de médicos, las personas reciban la mejor atención sanitaria posible", dijo Rueda.

Recordó que la Xunta anunció recientemente un concurso para ocupar en propiedad "las plazas de más difícil cobertura". "Eso va a suponer que en centros de atención primaria, en consultorios donde hace tiempo que no había un profesional de la Medicina, lo va a haber, y por lo tanto vamos a seguir en esa línea", indicó.

"A mí me gustaría que todo este tipo de soluciones transitorias fueran eso, lo más transitorias posibles, pero insisto en que esto es un problema general en toda España y que, afortunadamente en Galicia no se está dando con la misma intensidad que se está dando en otras comunidades autónomas", apostilló.