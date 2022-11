Más de 14.000 jóvenes demandaron el bono alquiler, que cobran hasta ahora 330 gallegos

Con los alquileres por las nubes y las hipotecas al alza, los jóvenes tienen cada vez más complicado el acceso a una vivienda. Muestra de ello es la avalancha de solicitudes que ha recibido la Xunta para optar a la ayuda del Bono Alquiler Joven, que puso en marcha el Gobierno este año y gestionan las comunidades autónomas. Tras cerrarse el plazo para solicitarlas, han sido más de 14.000 los gallegos de entre 18 y 35 años que aspiran a recibir esta subvención de 250 euros para costear el arrendamiento. La mayoría se quedaran fuera puesto que solo hay fondos para 3.800 beneficiarios. Es decir, la demanda casi cuadriplica la disposición presupuestaria. Pero además las ayudas llegarán con retraso. De momento, la Xunta solo ha concedido 330 pero ya tiene otras 1.400 en trámite. Culpa de la demora al Ministerio de Hacienda que hasta septiembre no abrió el plazo para consultar los datos tributarios de los solicitantes.

Fue en enero cuando el Gobierno aprobó el bono alquiler, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda por parte de los más jóvenes. Sin embargo, la gestión corresponde a las comunidades. La Xunta tardó seis meses en publicar la convocatoria. Fue el 1 de julio cuando se abrió el plazo para solicitar estas ayudas.

Estas subvenciones se concederán por orden de llegada de la solicitud entre todos aquellos que cumplan los requisitos. Sin embargo, solo uno de cada cuatro demandantes conseguirá la ayuda. Solo en el primer mes se presentaron casi 7.000 peticiones. Y cerrado el plazo el pasado 31 de octubre se duplicó esta cifra a 14.000 jóvenes.

Encarecimiento de los alquileres

Detrás de esta masiva demanda de ayudas está el encarecimiento del precio de los alquileres. Desde 2014 la renta mensual que se paga se incrementó un 30 por ciento alrededor de los grandes concellos.

Según los últimos datos del Observatorio de Vivenda, elaborados con los datos de las fianzas presentadas ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) el importe medio del alquiler el pasado mes de abril se situaba en 468 euros, son 30 euros mensuales más que un año antes.

En este contexto las ayudas del Gobierno se quedarán cortas. De hecho, la propia Xunta denunció que los fondos transferidos para costear el Bono Alquiler Joven eran insuficientes. Galicia contará con 22,8 millones de euros, a razón de 11,4 millones este año y la misma cantidad en 2023.

En el conjunto de España se estima que los beneficiarios estén entre los 60.000 y los 70.000 jóvenes, mientras que en Galicia las ayudas llegarán a unas 3.800 personas.

Además de que muchos de los solicitantes se quedaran sin ayuda, la tramitación se está alargando si se tiene en cuenta que el bono alquiler joven se activó el pasado mes de enero.

La Xunta no necesitaba esperar a que finalizase el plazo para presentar las solicitudes para empezar a tramitarlas puesto que se concederán por orden de entrada y no por concurrencia competitiva. Desde el verano se avanzó “en la comprobación de los datos y de la documentación aportada junto con las solicitudes”. Sin embargo, uno de los obstáculos con los que se encontraron, según explican desde la Consellería de Medio Ambiente, es que uno de los requisitos imprescindibles para resolver los expedientes es la consulta de los datos tributarios. “Y el Ministerio de Hacienda no abrió el plazo para poder pedir la verificación de estos datos hasta el pasado mes septiembre”, señala la Xunta.

Es por esta razón que no ha sido hasta este último mes cuando se han empezado a abonar las primeras ayudas: ya se concedieron 330.

Requisitos

La ayuda será de 250 euros mensuales durante un máximo de dos años para pagar el alquiler de su residencia habitual en una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso, siempre que cumplan los requisitos. El principal, que dispongan de una fuente regular de ingresos y que estos no superen tres veces el Iprem, es decir, 24.318 euros mensuales.

Otro requisito es que los alquileres no superen determinados umbrales en función del tamaño del municipio, ya que el comportamiento del mercado de arrendamiento es distinto según los ayuntamientos sean rurales o urbanos, del litoral o del interior. Así, en Vigo, Pontevedra, A Coruña, Santiago y Ourense el arrendamiento no podrá superar los 600 euros.

En un segundo nivel, están concellos como Lugo, Ferrol, A Estrada, Cangas, Lalín, Marín, O Porriño, Ponteareas, Redondela, Vilagarcía, Ames, Arteixo, Cambre, Carballo, Culleredo, Narón, Oleiros y Ribeira con máximos de 500 euros. En un tercer nivel el límite se rebaja a 450 euros, mientras que para los concellos más pequeños el alquiler no podrá superar los 400 euros.