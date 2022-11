Los “sisis” baten a los “ninis”: 40.000 jóvenes compaginan estudios y trabajo

Generación de cristal o “ninis” son calificativos con los que se ha formado un estereotipo negativo de la juventud actual, que replica alegando las dificultades que tienen para abrirse paso en el mundo laboral tras sufrir dos crisis continuadas (la financiera de finales de la primera década del milenio y la causada por la pandemia de COVID-19 surgida hace dos años y medio). Los datos reflejan que entre los jóvenes de 16 a 29 años prevalecen los que se esfuerzan combinando estudios y trabajo frente a los que renuncian a continuar su formación y dan la espalda al mundo laboral. En Galicia, los “sisis” baten con claridad a los “ninis”.

La comunidad registra casi un 80% más de menores de 30 años que compaginan un empleo, sea a tiempo parcial –la mayoría– o a tiempo completo, con algún tipo de estudio, sea este reglado, como un grado en una universidad o algún ciclo de Formación Profesional, o no reglado, como las clases de una academia bien para aprobar unas oposiciones, bien para aprender idiomas.

Sisis Ninis vs en Galicia JÓVENES DE 16-29 AÑOS 3º TRIMESTRE DE CADA AÑO 2019 2021 29.000 Sisis 38.800 24.300 Ninis 13.800 2022 37.900 2020 21.400 22.400 20.300 Simón Espinosa Sisis Ninis vs en Galicia JÓVENES DE 16-29 AÑOS 3º TRIMESTRE DE CADA AÑO 2019 29.000 Sisis 24.300 Ninis 2020 22.400 20.300 2021 38.800 Simón Espinosa 13.800 2022 37.900 21.400 Sisis Ninis vs en Galicia JÓVENES DE 16-29 AÑOS 3º TRIMESTRE DE CADA AÑO 2019 29.000 Sisis 24.300 Ninis 2021 Simón Espinosa 38.800 13.800 2020 22.400 20.300 2022 37.900 21.400

Las últimas estadísticas correspondientes al tercer trimestre de este año elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que los “sisis” rozan los 38.000 en Galicia. Se trata de 16.500 personas más que los 21.400 “ninis”.

Esta última categoría no computa a los jóvenes en paro que no continúan estudiando, pero buscan empleo, sino a aquellos “inactivos”, es decir, que no tratan de encontrar un puesto de trabajo de manera activa. Estos últimos son otros 23.000.

La cifra de “sisis” experimentó un gran crecimiento en el tercer trimestre del año pasado hasta alcanzar los 38.000, un poco por encima de la cifra actual, pero lejos de los 22.400 del noveno mes de 2020 y de los 29.000 de 2019, el último año previo a la pandemia.

Mejorar las opciones de promoción laboral, obtener una plaza fija en la administración, lograr un dinero que permita estudiar fuera de casa y costear los gastos extra de alojamiento, abonar el precio de un máster... los motivos para combinar mercado laboral y estudios son múltiples. “Hay tantas razones como personas lo hagan. En mi opinión, las necesidades económicas figuran en primer lugar entre estos motivos, pues no todas las familias pueden costear todo lo que suponen los estudios universitarios, como estancia y manutención, y el sistema de becas tampoco ofrece una cobertura total. También hay quien quiere completar ingresos para tener mayor disponibilidad y destinarlo a usos privados, y desde luego habrá también quien quiera avanzar en la práctica profesional cuanto antes; o simplemente aprovechar una oportunidad que se les ponga por delante. En definitiva, motivaciones múltiples”, opina sobre los “sisis” María Bastida, profesora en el departamento de Organización de Empresas y Comercialización en la Universidade de Santiago (USC).

Desde hace años, se repite como un mantra que estamos ante la generación “más preparada de la historia”, a pesar de que luego se les achaca escasa resiliencia, aludiendo a los citados “ninis” como corolario de los millenials. Sobre el papel, el primer término encierra algo de verdad, pues desde el año pasado Galicia suma por primera vez en su historia más personas con estudios superiores que con formación básica, gracias al empuje desde los años ochenta de la primera generación que llegó en masa a las universidades.

“No es necesaria, pero sí conveniente esa combinación”, cree María Bastida

Desde ese punto de vista, ¿existe sobreformación? ¿Es necesario seguir estudiando cuando se encuentra un trabajo o resulta más apropiado fortalecer la experiencia laboral? “Esta cuestión es difícil de responder, básicamente porque depende de muchos factores entre los que se encuentran las expectativas, motivaciones e intereses personales. Si tuviese que concretar, diría que no es necesario, pero sí conveniente”, comenta Bastida sobre esa disyuntiva. “No podemos olvidar que, desde hace tiempo, el sistema de aprendizaje va orientado a 'aprender a aprender', lo que nos sitúa en el marco de un aprendizaje continuo en el que el alumnado tiene un rol protagonista. Si tienes interés en tu trabajo, y aspiraciones de desarrollo profesional, lo normal es que te pases la vida avanzando y profundizando conocimientos. También es cierto que, por lo general, cuanto mayor sea el nivel de formación, mayor es, o debería ser, el punto de entrada en la carrera profesional y la velocidad de promoción. Con todo, nada sustituye a la experiencia profesional, que en mi opinión es un acelerador de competencias y conocimientos de tipo profesional”, añade la docente de la USC.

En algunos casos, la promoción no es una opción, pues los jóvenes logran trabajos precarios con los que conseguir algo de dinero para dedicar a su formación. El 70% de los menores de 30 años, por ejemplo, solo trabaja parte del año.

Fue durante mucho tiempo el caso de María, que ahora, superados los 35, ha decidido volver a estudiar un grado universitario a distancia tras dejar su empleo. “Siempre trabajé y estudié al mismo tiempo, es algo que necesitaba y no me planteaba hacerlo de otro modo, sobre todo porque no hubiera podido”, alega sobre sus condiciones económicas.

A grandes rasgos existen dos tipos de “sisis”: los que apuestan por combinar empleo con estudios reglados para obtener una titulación y aquellos que, principalmente, acuden a academias para preparar unas oposiciones.

La renovación de plantillas en el ámbito público genera una mayor oferta de plazas y ello atrae a más jóvenes. En el ámbito educativo, por ejemplo, la Xunta convoca este año más de 2.600 plazas, pero además celebró las pruebas de otras 1.491 del año pasado, cuando también convocó 1.215 en sanidad y otras 1.604 en el cuerpo general.

Por ello, algunas academias experimentaron desde la pandemia un crecimiento de matrículas de un 20%. Algunos jóvenes buscan algún empleo aunque sea a media jornada para combinar la preparación de los exámenes con la obtención de algunos ingresos.

Otros apuestan directamente por acudir a la universidad. Aquí, Bastida matiza que existen facilidades en la USC, por ejemplo, para permitir a los alumnos que trabajan ausentarse de algunas clases, pero “la presencialidad es una de las características intrínsecas” de la docencia tradicional, por lo que quien no se ajusta a estos horarios y requisitos debe buscar opciones a distancia o diferentes.

Aquí, la docente de la USC propone situar el foco en la empresa para que ofrezcan más flexibilidad y coordinación con la universidad, partiendo de la base de que “no hay nada que sustituya a la práctica laboral ni a la acción docente”. “Creo que se podría llegar a fórmulas de compromiso, como las actuales tesis doctorales industriales, que permiten desarrollar investigaciones ad hoc para cada empresa, y extenderlas a otros niveles curriculares. Pero, para ello, la empresa debe hacer un ejercicio de reflexión y confiar más en la capacidad docente de la universidad, abandonando ciertos posicionamientos preconcebidos”, recomienda.

“Busco conseguir experiencia laboral en mi sector mientras acabo el grado” David Mouro - Estudiante del grado de Relaciones Laborales y becario en Bruselas

David Mouro cumplió 26 años en agosto. Se trató de otro verano en el que trabajó en la hostelería tras estudiar el resto del año, aunque también durante el curso trataba de conseguir unos ingresos para cubrir sus gastos personales y descargar a sus padres del coste de su estancia en Santiago, a unos 45 minutos de su casa, en la aldea de San Salvador, en Santa Comba. En la capital gallega estudiaba el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos hasta este otoño, cuando se embarcó rumbo a Bruselas con una beca de Formación Profesional de Secretariado y apoyo administrativo de la Fundación Galicia Europa. Combina esta actividad con el estudio de las dos materias pendientes de su titulación y el trabajo de fin de grado.

–¿Qué tal lleva compaginar un trabajo, primero en la hostelería y ahora con unas prácticas, con el estudio del grado?

–Compaginar la carrera con un trabajo “de oficina” fue una tarea imposible para mí. Desde el primer curso siempre tuve que adaptar la matrícula, cogiendo asignaturas de dos cursos porque había estudiado antes un ciclo superior y me permitían matricularme en asignaturas de otros cursos y poder acabar el grado antes, y siempre coincidían clases de mañana y tarde. La mitad eran de asistencia obligatoria.

–Pero sí combinó las clases con otros trabajos en la hostelería.

–Por suerte, en ese ámbito nunca me faltó trabajo. Desde los 18 años suelo trabajar los veranos en el sector y me permite ahorrar.

–¿Compaginaba ambas cuestiones por necesidad económica?

–No exactamente. Siempre conté con la ayuda de las becas, de mis ahorros de verano y de mis padres. Pero lo que más buscaba ahora era conseguir experiencia en mi sector y, de paso, algo extra.

“Estudiar y trabajar al mismo tiempo denota una cierta madurez”

–¿Es algo habitual en su círculo de amistades?

–La verdad es que se repite la misma historia. Conozco gente que compaginó dos años de carrera con un contrato de 40 horas semanales y otros a los que su horario solo se lo permitía en verano. A día de hoy, compaginar estudios y trabajo denota una cierta madurez, ya que involucrarse en el mundo laboral siempre te abre nuevas formas de ver las cosas de las que antes a lo mejor no eras consciente, como, por ejemplo, el tiempo que dispones para ciertas tareas, aprender a trabajar en equipo o adquirir nuevas competencias.

–¿Es suficiente su beca teniendo en cuenta el nivel de vida en Bruselas?

–Con la inflación, el gasto de movilidad y un alquiler que en Bruselas ronda los 1.100 euros, la cuantía de la beca está en el límite para llevar una vida básica. Necesariamente, tienes que compartir piso con otras tres personas. Yo pago 600 euros al mes por una habitación. Pero no enfoco esta beca como un modo de ahorrar, sino como una oportunidad para encontrar un contrato. Estoy muy agradecido a la Fundación Galicia Europa porque es una oportunidad única para formarme en un ambiente tan dinámico como la UE. La mayoría de anteriores becarios acaban trabajando en otras instituciones o entidades privadas de alto nivel. Aun así, me gustaría seguir formándome para volver a Galicia con un perfil más competitivo.

–¿Qué opina de la precariedad actual en el mercado laboral?

–A veces la gente confunde precariedad con que todos debemos ser médicos, abogados o tener trabajos “de éxito”, pero la verdadera precariedad reside en que un trabajador desconozca sus derechos. Eso le impide ejercerlos. Nunca he tenido una asignatura en la ESO que me diga mis derechos o me ayude a leer una nómina. He ayudado a amigos y familiares a entender los conceptos de las retenciones.