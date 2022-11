Los empresarios de Galicia, Asturias y Castilla y León demandan al Gobierno que defina las infraestructuras y los trazados del Corredor Atlántico "cuanto antes" para que estos proyectos puedan optar a fondos tanto del Mecanismo Conectar Europa como de los Fondos Next Generation. En una declaración conjunta en Santiago, las patronales de las tres comunidades autónomas han reclamado también la incorporación del Noroeste al mapa de autopistas ferroviarias diseñadas por el Gobierno de España.

"Nuestros territorios deben incorporarse a los ejes prioritarios de transporte de la Unión Europea sin más demora y como un objetivo de primer nivel, tanto en el ámbito español como comunitario", reza el documento suscrito por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y el presidente de CEOE Castilla y León.

En sus reivindicaciones piden "una apuesta firme" por la cohesión y la vertebracion territorial del Noroeste e "impulsar las infraestructuras de transporte necesarias que hagan posible que mercancías y viajeros del Noroeste se desplacen en tiempos razonables y competitivos y con estándares europeos".

Pardo de Vera

Al encuentro de empresarios acudió la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, que defendió "la paridad" del Corredor Atlántico con el Mediterráneo y explicó que en los próximos Presupuestos para 2023 ambas infraestructuras recibirán 3.343 millones de euros, de los cuales 1.648 millones serán para el Corredor Atlántico.

Además explicó que está buscando "el perfil perfecto" para nombrar un Comisionado que vigile y supervise los avances en este corredor ferroviario. Elogió el trabajo del Comisionado del Corredor Atlántico y advirtió que "no se conformará con menos" para elegir al del eje atlántico. Según explicó, ya se lo propuso a varias personas y no aceptaron. Aún así, garantizó que lo nombrará cuanto antes y que "no acabará la legislatura sin que se ocupe ese plaza".

En relación a la exclusión de Galicia del mapa de autopistas ferroviarias, Pardo de Vera explicó que "no son infraestructuras, sino acuerdos entre distintos actores que se comprometen a realizar inversiones" y, por eso reiteró, que se harán "en función del interés de las empresas". "No hay mapas prefijados", añadió.

Por su parte, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, abogó porque la revisión en curso del reglamento europeo sobre la Red Transeuropea de Transportes "refuerce el Noroeste" y recordó que el Corredor Atlántico necesita financiación, un plan director y un comisionado.