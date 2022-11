Un búmeran que olvida la vuelta

Trabajó de forma temporal como teleoperador –subcontratado– para la Agencia Tributaria, como vigilante de transporte en un centro educativo privado, en el almacén de una reconocida firma textil y hasta en el montaje de espectáculos y seguridad en auditorios. “Cuando eres joven te da para pagarte el gimnasio, la academia para preparar la oposición y, aún, para darte algún capricho. Pero aquello era un desastre: en algún caso trabajabas diez horas y te aseguraban por una”. Así, el graduado en Educación Infantil, Antonio Rodríguez Bóveda, se despidió de su Ourense natal tras aprobar una oposición en enero de 2006... y aún no ha vuelto.

Mientras conversa, atiende el hipo de un bebé. Es su hijo, que ha nacido en Navarra y no en la provincia de Ourense, donde sin embargo la falta de nacimientos es acuciante. La escasa movilidad de plazas públicas en su gremio dilata su estancia en el exterior de Galicia. Y eso que, antes de pasar por el norte, Antonio Rodríguez trabajó en Baleares junto a su pareja. “Era prácticamente imposible venirse a Ourense, así que pedí destino en Pamplona”, argumenta. Una ciudad que, según ha observado, “está llena de gallegos”.

Entre las bazas se encuentra la alta calidad de vida en la capital navarra, en contra, el precio de la vivienda. Y entre los hándicaps de una vuelta, por ejemplo, a su casa familiar en una aldea de Vilamarín, en Ourense, está la deficiente cobertura pediátrica. ¿A favor? Lo que le “tira” estar con la familia. El suyo, es solo un caso en un océano de éxodos.

El porcentaje de vecinos de Ourense (33%) y Lugo (32%) que abandonan sus provincias de nacimiento prácticamente triplica el de las atlánticas. A Coruña (14%) y Pontevedra (13%) registran el éxodo de solo uno de cada diez ciudadanos; mientras que las provincias del interior sufren la sangría de tres de cada diez, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el citado informe, que presenta datos actualizados a fecha de 2021, la población que ha salido de Ourense (19.333) y Lugo (23.298) equivaldría a toda la población de Narón.

De Lugo salió, también, hace ocho años, la graduada en Enfermería Nerea Vila. En julio 2014, cuando terminó sus estudios, le ofrecieron “contratillos” para cosas “que no eran de lo suyo” mientras seguía formándose, pero ninguno de enfermera. “No me llamaban de ningún lado, ni el Sergas para media jornada”. Por eso, Nerea decidió pensarse lo de su salida al extranjero y, en la segunda entrevista, acabó firmando para irse al sur de Inglaterra. “Era una empresa reclutadora. Primero me hicieron una entrevista online y luego, en Madrid. Nos lo pusieron en bandeja... con un salario ya fijo y un contrato de un año, renovable. Es más, yo lo rechacé, pero nos ofrecían vivienda. Los cuatro que estábamos en la entrevista decidimos coger una casita y allí eché cinco años”, relata.

La luguesa tendría su primera experiencia laboral en un hospital, en la UCI de Neurología, atendiendo ictus. Allí, en el Queen Alexandra Hospital, en Portsmouth, cumplió los 22 años. Luego, además de la UCI general, su destino le puso delante otro caramelo. Nerea Vila se dedicó a las “aerorrepatriaciones”. “Viajé por todo el mundo recogiendo a británicos que enfermaban cuando estaban de viaje y el salario, además de las dietas, era muy interesante”, recuerda esta gallega que no perdió la perspectiva de volver a Galicia. “Mis amigos enfermeros me decían que ahora hay más contratos; pero de días, de horas... Y, después de haber saboreado un salario digno y siete semanas de vacaciones, no quise volver”, reconoce.

El Brexit y la morriña se pusieron del otro lado de la balanza y, ya con su pareja –que es de Ciudad Real, otra de las provincias que prácticamente iguala a Lugo en abandono–, decidió volverse. Tras pasar la pandemia trabajando en Mallorca, ahora residen en Málaga. “Aún no he vuelto a Lugo y no sé si volveré”, reconoce. Se pone triste. ¿Qué les falta? “Estar cerca de la familia”.

Si cogemos la estadística al revés, en lo que respecta a la movilidad interior en Galicia entre provincias, es la ciudad de Vigo la que registra los valores más altos de acogida. Es decir, casi un 12% de personas que son gallegas pero no han nacido en Pontevedra llegan a la ciudad olívica. Lugo, con un 6%, se sitúa en el otro punto de la balanza.

Tremendos los datos de la España interior 🤦 pic.twitter.com/q6Babmjfez — Cartografía Digital (@digimaps) 25 de octubre de 2022

El informe a nivel estatal del INE en el que se ve la proporción de personas que residen fuera de su provincia de nacimiento muestra datos, no obstante, mucho peores que en Galicia. Destaca Soria con un 52% de las personas que nacen allí y se van, junto con Ávila (51,2%), Zamora (50,9%), Cuenca (51%) y Guadalajara (40,1%). Ya hay cuatro provincias en las que más de la mitad de sus oriundos ha emigrado. En Castilla y León destaca Zamora (49,1%), Segovia (46,6%), Ávila (51,2%) o Palencia (46,1%). Y destacan también Ceuta (37%) y Melilla (44%) en esa sangría población.