O filólogo e escritor Gonzalo Navaza ingresou este sábado na Real Academia Galega nunha sesión plenaria que se celebrou na sede coruñesa da academia e cun discurso de ingreso sobre 'Nomes de persoa na toponimia de Lalín'.

Ao acto asistiron tamén o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez; e as recentemente nomeadas académicas Ana Romaní e Ana Boullón. Antón Santamarina foi o encargado de darlle resposta.

Navaza ingresa como novo membro de número para ocupar a vacante do historiador Xosé Ramón Barreiro, falecido en marzo do ano pasado. Na súa intervención, Navaza desgranou e puxo en valor a toponimia do Deza, profundizando na orixe e significado dos nomes do lugar.

Centrouse nos topónimos de Lalín, o seu lugar de orixe, tras rememorar o proceso que, "nos albores do Estado das autonomías, facilitou a restauración da toponimia deturpada secularmente".

Recorda a institución que o escritor é un destacado especialista en toponímia, profesor do departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo e colaborador do Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela.Ademáis, forma parte da Real Academia Galega como membro vinculado ao Seminario de Onomástica dende o ano 2012.

En canto as súas contribucións como filólogo, destacan as súas aportacións sobre Castelao, Fole, Cunqueiro, Blanco Amor ou Neira Vilas, ademáis do seu traballo como tradutor de clásicos tanto do inglés (Jack London, Arthur Conan Doyle, Daniel Defoe e Robert Graves, entre outros) como do francés, "idioma dende o que verteu ao galego 'As flores do mal' de Baudelaire en versos cosoantes, coma no orixinal", tal e como destacou Antón Santamarina.

Recordan, ademáis, o traballo que desempeñou como diretor da área de diccionarios de Edicións Xerais de Galicia entre 1989 e 1997, e como autor e coautor de numerosas obras didáticas sobre a lingua e a literatura galegas.

Con todo, Gonzalo Navaza é descoñecido polo gran público: como poeta logrou distintos premios como o de Crítica Española de poesía por "Fábrica íntima" (1991) e "Libra" (2000), recoñecido tamén co Martín Codax; tamén como narrador, co San Clemente por "Erros e Tánatos" (1998).