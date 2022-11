El gasto del Sergas en peonadas y conciertos se congela pese a crecer las listas de espera

La Consellería de Sanidade ha retrasado a 2023 el objetivo de situar las listas de espera en niveles prepandemia. Aunque en agosto el Sergas declaraba su intención de alcanzar esa meta ya a finales de este año, los datos de demora media en consultas e intervenciones quirúrgicas del primer semestre hacen difícil cumplir ese propósito. En la primera mitad del año, no solo no se logró reducir la espera, sino que se incrementó respecto a junio de 2021. A pesar de ello, la Consellería de Sanidade no contempla ningún incremento presupuestario en sus cuentas para aumentar la actividad en jornada extraordinaria –peonadas– o para derivar más pacientes a la privada a través de los conciertos.

