“Intentamos presentar la magnitud total de la catástrofe, que era gigantesca”

María Loureiro recuerda el Prestige como una “catástrofe inmensa”, con muchos afectados, pero también muchísimas buenas historias. Historias de “auténticos valientes”, como los tantísimos marineros que salieron al mar para frenar el fuel, con las cuales prefiere quedarse.

A ella, aunque pueda no reconocerlo, valentía le sobra. Y es que ya sea para intentar limpiar las aguas gallegas –como hizo falta, incluso con las manos– o para lograr que los responsables de la mayor tragedia contaminante que ha vivido Galicia paguen –una batalla tan oscura como el negro que tiñó nuestra arena– el coraje es el mismo y confluye en el amor a una única tierra. Única en su variado sentido.

Catedrática de Economía, la investigadora se abre a FARO en una llamada relajada y distendida. Quién para hablar mejor que ella, que investigó en detalle el severo impacto provocado hace casi 20 años por el Prestige, plasmándolo en un informe que fue usado por el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García, para exigir toda responsabilidad posible en la macrocausa del siniestro.

–Por curiosidad, ¿cómo llega un encargo de tal calibre?

–Por mera fortuna. Había presentado un trabajo (vinculado sobre el Prestige) hacía poco en un congreso y allí el diario El País hizo un pequeño recorte. A partir de ahí, de esa noticia que salió publicada, el fiscal de Medio Ambiente me llamó. Le mostré lo que había hecho hasta la fecha, le pareció interesante y comenzamos a trabajar conjuntamente para presentarlo de forma que también le fuera útil a él para utilizar en el juicio del Prestige.

–¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando le pidieron que analizase su impacto?

–Me pareció que era una oportunidad, aunque un tanto arriesgada porque era difícil. Me pareció una necesidad absoluta y por eso colaboré con mucho gusto. El objetivo era realizar un estudio que representara la globalidad de los daños ocasionados en el territorio español. No solo en Galicia, sino en el resto de la cornisa cantábrica. Me parecía algo que había que hacer.

–Han sido muchos los daños...

–En plan resumen, lo que computamos fue el daño económico, social y ambiental total ocasionado por el Prestige. Es decir, utilizamos bases de datos oficiales para concretar el daño ocasionado en el sector primario fundamentalmente afectado: pesca, acuicultura, marisqueo… A la industria transformadora de conservas y demás. Y también al turismo. Asimismo, analizamos las pérdidas encadenadas de estos sectores con otros con los que se vinculan. Y finalmente le preguntamos a la gente por su percepción emocional hacia el Prestige así como lo que estarían dispuestos a hacer o pagar para evitar una catástrofe semejante. Todo esto conformó el daño económico-social que ciframos en más de 4.300 millones.

–¿Cuáles fueron las pérdidas más duras?

–Dentro de los daños comerciales hay que destacar la importancia de la pérdida turística, de la que no se habla mucho. Esto ascendió, de acuerdo a nuestros cálculos, a más de 500 millones. No solo computamos las reservas que se cancelaron, sino las que pensamos que no se llevaron a cabo debido al Prestige. En Galicia, en los primeros momentos hubo un efecto llamada. En 2003 hubo más visitas que habitualmente, pero visitas diarias y que gastaban menos, por supuesto. Eran visitas de curiosidades, lo que se llama el turismo de catástrofes. Pero en 2004, año Xacobeo, observamos que la atracción fue más humilde de la que hubiera tenido si no hubiera habido este acontecimiento.

–Era una mezcla. Hubo un trabajo muy delicado de búsqueda y recogida de datos, pero después también es cierto que hubo mucha entrevista de campo que nos ayudó a entender qué faltaba o cómo había que interpretar dichos datos. Hablamos con mucha gente que lo estaba viviendo en primera persona. Mucho contacto con las cofradías.

–¿Qué fue lo más interesante?

–Las impresiones personales. Lo que más me impactó fue la entrevista que hice a uno de los marineros que habían salido [a frenar el chapapote] con unas espumaderas hechas en casa. Esa para mí fue una de las entrevistas que más me aportaron desde todas las perspectivas. Incluso la humana. Y la recuerdo muchos años después. Esas son las cosas que recuerdo. Recuerdo que sin duda fue una catástrofe inmensa, ingente, con muchos afectados pero también con muchísimas historias muy buenas, en el medio, de auténticos valientes. Y recuerdo esa parte. Recuerdo a los valientes.

–¿Cuántas horas le pudo haber llevado constituir esta valoración? ¿Cuánto trabajo hay detrás?

–Muchísimas. Tenía una estimación hecha de las horas, pero ya no la guardo. Trabajamos más de tres o cuatro años intensamente. Mucho tiempo. Siempre estábamos pendientes de si salían estudios nuevos. Poco a poco fuimos recopilando la información, todo lo que podíamos ver. Tratamos de presentar lo que era la magnitud total de la catástrofe, que era gigantesca.

–Más de 4.300 millones de euros, pero solamente considerando pérdidas ambientales hasta 2006. A día de hoy, con el paso de los años, ¿dicha cifra sería mayor?

–El problema es la falta de datos y de estudios... Porque a partir de 2006, que yo sepa, apenas hay estudios relacionados con el Prestige. Y también, porque no ha habido buenas fuentes de datos iniciales en algunos sectores, es difícil entender cuál ha sido el impacto a 10 años vista, y mucho más a 20. Eso, desgraciadamente, es un gran “desconocido” para nosotros.

–Pero en todo caso la cifra no iba a bajar, siempre sería mayor.

–Supuestamente sí, lo que pasa es que no me atrevo a decir nada exacto porque no hay datos.

–¿Qué cosas se pudieron quedar fuera de la valoración? Sobre todo porque no se pueden medir.

–Hay muchas cosas que no se han podido medir. Por ejemplo, los aspectos psicológicos se quedaron fuera de lo que es esta estimación. También muchos aspectos físicos. En los daños a la salud, nosotros solamente contemplamos lo que habían sido los ingresos de los voluntarios o personas que habían trabajado en las tareas de limpieza y restauración. Un gasto computado en aquel momento cifrado en más de cinco millones de euros. Pero no hemos considerado otros aspectos a la salud humana, como qué alteraciones había tenido el ADN de las personas que habían participado en estas labores.

–De los 4.300 millones que cifró a los 855 millones (la póliza suscrita por la compañía) que el TJUE avaló el pasado junio que debe pagar la aseguradora del buque, London P&I Club, por la catástrofe... ¿Deja esta cifra mal sabor de boca?

–Yo lo veo al revés... Partíamos de una situación mucho más negativa, donde lo supuesto máximo que pagaría el Fidac (Fondo de Indemnización por Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos) serían sobre 150 millones. Romper ese límite y que el Tribunal Supremo hubiese considerado daños por cerca de 1.500 millones a mí me parece impresionante.