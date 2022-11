La postpandemia tira de los testamentos con una demanda récord: más de 140 al día

Es un traje a medida que se ajusta a cada caso particular. Su coste no resulta elevado, entre 38 y 50 euros, y basta con presentar el DNI para realizar el trámite. Tras el estallido del COVID, los testamentos se han convertido en uno de los documentos más demandados en las notarías gallegas. La pandemia ha provocado un cambio de mentalidad y ha llevado a los despachos de los fedatarios públicos a miles de personas para recoger sus últimas voluntades y dejarlo todo bien atado para el día que falten. Si hace décadas solo se hacían si alguien estaba muy enfermo, en los últimos años son cada vez más los que deciden firmarlo cuando se casan o se hacen con una propiedad. Este documento no es solo de personas de avanzada edad; los jóvenes y gente de mediana edad acuden ya de manera habitual a las notarías a testar. Es tal la demanda que durante el primer semestre del año se ha batido récord de testamentos registrados en Galicia: un total de 25.966, lo que supone una media de 144 al día –casi un 2% más que hace un año–, según dados difundidos ayer por el Colegio Notarial de Galicia.

Los notarios aconsejan hacer el testamento a cualquier edad ya que aporta seguridad jurídica, garantiza el respeto a la voluntad e intereses del testador y contribuye a evitar problemas sucesorios entre los posibles herederos. De las cuatro provincias gallegas, A Coruña concentra el grueso de los documentos registrados entre enero y junio: 11.161, el 43% del total. Le sigue en la tabla autonómica, Pontevedra, con 8.988 (34,6%). Lejos de estas cifras están los testamentos firmados en las notarías de Lugo, 3.254 (12,5%) y de Ourense, 2.563 (casi un 10%). En el conjunto de la comunidad, el aumento durante el primer semestre fue de casi un 2%. Se trata de una ligera subida, pero hay que tener en cuenta que ya el año pasado se había incrementado en el conjunto del ejercicio en más de un 11%, alcanzado la cifra récord de 51.677 testamentos –25.504 en los primeros seis meses y 26.176 entre julio y diciembre–. En el primer semestre de este año la provincia de Lugo fue la excepción en la comunidad, ya que fue la única en la que produjo un ligero descenso respecto al mismo periodo de 2021 (casi un 5% menos). Donde hubo un mayor aumento de la demanda fue en las notarías de Ourense (4,65%), seguidas casi a la par por las de Pontevedra (4,35%). Y finalmente en A Coruña el incremento en los registros de testamentos fue del 1,2%. Muerte sin testamento: estos son los (nada sencillos) trámites para heredar La principal inquietud de quienes acuden al notario a dar cuenta de su herencia es la de proteger a los hijos, pero también al cónyuge si los descendientes son menores, o en el caso de que se trate de testadores que tienen una empresa o actividad económica que quieren dejar asignada para evitar su disolución por discusiones entre los herederos. Cuando fallece un familiar es necesario hacer una consulta al registro general de últimas voluntades (puede hacerse por Internet) para saber si hay testamento. De ser así, se notificará al notario que lo custodia, al que habrá que acudir para disponer de una copia y saber su contenido.