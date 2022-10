La comparecencia del maquinista Javier Illanes, que llevó el Alvia desde Medina del Campo hasta Ourense, se ha convertido en la más larga de las cinco sesiones del juicio del Alvia y no ha estado exenta de tensiones. Su testimonio versó sobre la seguridad de la vía y el papel desempeñado por el conductor del Alvia, Francisco José Garzón, aquella fatídica tarde del 24 de julio de 2013 en la que el tren descarriló en la curva de Angrois.

Interrogado por la seguridad de la línea, Illanes manifestó que la vía "no era cien por cien segura" y que la reducción drástica de velocidad a la que obligaba la curva de A Grandeira era un tema frecuente de conversación entre maquinistas.

Sobre por las maniobras que debía realizar el responsable del convoy, Illanes dejó claro en su comparecencia que el maquinista encausado debía llevar activado su teléfono móvil durante la conducción, que estaba obligado a responder las llamadas que recibiese y que "nada impedía entrar en la curva a 200 km/h".

Sobre la activación del sistema del "hombre muerto" y si este hubiese mitigado la magnitud de la catástrofe, Illanes explicó que "sería una temeridad" activarlo para frenar el tren. El maquinista escuchó las grabaciones de cabina de aquellos instantes en los que Garzón trató de evitar la tragedia: "Actúa el hombre muerto, él (Garzón) pisa el pedal -que es lo lógico-, pero no se activa y se oye como da zapatazos; pisa otras dos veces, y ahí ya se dispara el hombre muerto y se nota la frenada".

Otro de los elementos sobre los que se inquirió al conductor fue la transición de los sistemas de seguridad ERTMS a ASFA antes de la curva de Angrois. Apunta que el primero obliga a reducir la velocidad y que es "mucho más fiable" mientras que el segundo "es un sistema de ayuda, no de seguridad de la categoría del ERTMS". "Nada impedía entrar en la curva a 200 km/h", concluyó.

En directo 26·10·2022 16:45 Desconexión ERTMS El letrado incide en la incidencia del paso de un sistema de seguridad al otro: "¿Qué hubiese ocurrido en la cabina con el sistema ERTMS ese día?" "El sistema te lleva a reducir la velocidad a 200 km/h y, en cabina, en la pantalla se anuncia la transición, luego alerta de que se realiza esa transición y el maquinista tiene que confirmarla. Y por último, en el momento en que se produce esa transición de ERTMS a ASFA hay que desconectar la conducción automática", explica Illanes que deja claro que son tres pasos los que debe realizar el maquinista para transitar de un sistema de seguridad a otro. "¿Qué es más seguro", inquiere el letrado. "Evidentemente el ERTMS, es mucho más fiable. El ASFA es un sistema de ayuda, no es un sistema de seguridad de la categoría del ERTMS", concluye. "¿Había alguna medida que impidiese que llegar a la curva a 200 km/h?", pregunta el letrado. "No", niega tajante el conductor. 26·10·2022 16:43 Una llamada que sí debía atender. "¿Era una llamada que debía atender?", pregunta sobre la llamada del interventor a Garzón. "Sí", responde contundente Illanes. El letrado incide en que el uso del teléfono móvil no aparecía catalogado en la normativa interna como un riesgo. 26·10·2022 16:40 "Tras este accidente, a partir del año 2014, se inició un protocolo sobre el uso de móviles en cabina. ¿Antes no había ninguna?", pregunta el letrado. "Creo que no", responde Illanes. "¿Están obligados los maquinistas a llevar activo el teléfono móvil mientras dirigen el tren?", insiste. "Sí", responde el conductor, y el letrado lee dicha obligación en la normativa laboral de los maquinistas. 26·10·2022 16:26 El sistema del "hombre muerto" El letrado pregunta al maquinista Illanes: ¿El "hombre muerto" se usa para frenar el tren o para regular la velocidad el tren? El conductor responde contundente: "No. Es más, sería una temeridad". Y continúa con su explicación: "Si el maquinista quiere frenar el tren debe actuar sobre el freno de emergencia porque el hombre muerto tiene unos ciclos de respuesta. Aún tarda unos 30 segundos o más. Si se atasca y no se recupera el tren se frena hasta que se recupera y retoma la velocidad". Reproducen los audios en los que se registran las maniobras que realizó Garzón al percatarse de la velocidad en la curva de Angrois. El conductor describe: "Actúa el hombre muerto, él (Garzón) pisa el pedal -que es lo lógico-, pero no se activa y se oye como da zapatazos; pisa otras dos veces, y ahí ya se dispara el hombre muerto y se nota la frenada". "¿Pero eso por qué ocurre?", inquiere el letrado sobre el hecho de que no se activase el sistema. "Es un fallo técnico", concluye el maquinista. 26·10·2022 16:08 Sigue el letrado: ¿Atender una llamada es compatible con activar los frenos o la señal de baliza? La respuesta del maquinista es inequívoca: "Sí" 26·10·2022 16:06 Tensión entre la juez y un abogado. "Permítame acabar el interrogatorio", pide el letrado. "Sí, pero ya es tarde, vamos todos muy cansados, y lo que no le voy a permitir son circunloquios" 26·10·2022 15:58 Otro abogado pregunta al maquinista Illanes si recibió algún documento de Adif pidiendo la asunción de algún riesgo por esa curva: "No recuerdo ningún documento que me hablara de esa curva", contesta. 26·10·2022 15:49 "¿Si Garzón hubiera cogido el teléfono y en lugar de quedarse se hubiera ausentado de la cabina, se habría producido el accidente? "No porque precisamente el sistema de hombre muerto se activa cuando nadie está en la cabina", contesta el maquinista testigo. 26·10·2022 15:47 El abogado de una de las aseguradoras: "¿El maquinista tiene que circular siempre a 200 km/h o puede reducir para no infringir la velocidad de tramo? "Tengo que circular a la velocidad máxima", responde el maquinista testigo. 26·10·2022 15:41 Proyectan en pantalla el documento "Protocolo de uso de los teléfonos corporativos durante la circulación del tren". Un abogado pregunta al maquinista testigo si sabe si existen sanciones para quien no atienda a los teléfonos corporativos: "No lo sé", contesta. 26·10·2022 15:38 La juez a los abogados: "Les exijo que no se repitan. El interrogatorio es amplio" 26·10·2022 15:33 La comparecencia del maquinista Javier Illanes que llevó el tren de Medina del Campo a Ourense está siendo de las más largas del juicio. El testigo ha atribuido toda la responsabilidad del accidente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la señalización de la línea y la abogada está intentando desmontar sus argumentos, incluso apelando a contradicciones en las que está intentando demostrar respecto a lo que dijo en fase de instrucción 26·10·2022 15:28 ¿Tuvo alguna vez algún problema para ubicarse en la línea?. Illanes asegura que no lo recuerda. 26·10·2022 15:24 ¿El reglamento les obliga a circular a la velocidad máxima de cada tramo?, pregunta la defensa del Adif "Me obliga a no sobrepasarla y a circular a ella si circulo retrasado", contesta 26·10·2022 15:22 ¿Si usted no ve la señalización qué tiene que hacer?, le pregunta la abogada del Adif al maquinista para resumir el debate. "Evidentemente, reducir la velocidad", contesta Illanes.

La llamada previa al siniestro

Uno de los momentos clave de la jornada se vivió con el testimonio del interventor de Renfe que mantuvo una conversación telefónica de 100 segundos con el maquinista justo antes del descarrilamiento, Antonio Martín Marugán. Este afirmó que realizó esa llamada en ese momento porque iba "relajado" y no tenía "nada que hacer".

"Si yo pienso o sé algo de la peligrosidad, no la hago. Soy el primer implicado en que no se produzca ningún problema como el que sucedió. Si me supongo que va a pasar algo, me espero. Pero estaba relajado, no tenía nada que hacer, y la hago", ha expuesto. Con ese "relajado" se refería a que no observó nada "anormal" en la conducción, lo que le llevaba a esa sensación.

Martín Marugán defendió que estaba entre sus funciones buscar el "confort" de los viajeros y que de ahí la llamada al maquinista, que no era "urgente" ni por motivos de "seguridad", sino para comentar cómo sería la llegada a la estación de Pontedeume, donde se bajaría una familia. Por su parte, ha añadido que era el maquinista quien podía decidir si responder o no.

Durante algo más de hora y media de declaración, el interventor, que en el momento tenía "una relación muy buena" con Garzón y en la actualidad está jubilado, ha subrayado que desconocía la existencia de la curva de A Grandeira y "la peligrosidad" de ese tramo, en el que había que reducir desde unos 200 a 80 kilómetros por hora. "Yo esa curva no sabía ni que existía, hasta el momento en que ocurrió", ha aseverado.

"Suponía" que estaban cerca de Santiago

Las preguntas de varios de los abogados giraron en torno a si él era consciente del punto en el que se encontraban cuando decidió, "motu propio", como ha admitido, hacer la llamada al maquinista. "¿No sabía que estaba próximo a la estación de Santiago?", le ha dicho el fiscal, a lo que el interventor ha respondido que "suponía que sí", pero "no sabía" cuánta distancia faltaba.

En este sentido, fue interrogado sobre el aviso que lanza la megafonía del tren sobre la proximidad de la estación. En concreto el letrado de la plataforma de víctimas le ha preguntado si "ya se había dado el aviso" cuando realizó la llamada, y él ha respondido que "sí", algo que después ha matizado con expresiones como "creo que sí".

"¿Entonces usted, sabiendo que se estaba acercando, sabe que hay una curva ahí cercana, cree procedente hacer esa llamada?", ha agregado. Ante esto, el interventor ha repetido que no sabía "si esa curva existe o no existe", por la de A Grandeira. Además, más adelante ha recalcado que "no sabía a ciencia cierta en qué punto kilométrico estaba".

En otro punto, ha argumentado que en Compostela tenía "más funciones que realizar", por el control de las puertas y de los viajeros que suben y bajan en esta estación intermedia. "Y en ese momento no tenía nada que hacer, entonces hice la llamada", ha abundado.

Su "intención" con la llamada era "facilitar" a la familia que viajaba con hijos y maletas que pudiera "bajarse directamente al andén" en Pontedeume, localidad para la que ha reconocido que quedaba en torno a una hora de trayecto.

A cuestiones sobre el uso del teléfono, ha llamado la atención sobre que era "una herramienta" que les da la empresa "para llamadas de servicio". "Renfe me da una herramienta; supongo que es para utilizarla (...) Tengo el teléfono para utilizarlo. Para cosas de servicio", ha hecho hincapié.

Y acerca de la duración de la conversación, de 100 segundos, ha respondido que "es relativo" que pudiese haber sido más corta. Asimismo, ha añadido que "un minuto o un minuto y algo es un tiempo que se pasa enseguida".

Su declaración se ha centrado también en el tiempo que pasó entre la llamada y el accidente. "¿Fue terminar de hablar y haber el accidente?", le ha preguntado el representante del Ministerio Público. "Sí. Unos segundos o un minuto", ha admitido.

En cualquier caso, Martín Marugán ha asegurado que "no estaba hablando" ya en el momento del descarrilamiento, pues su teléfono, ha afirmado, "estaba en el bolsillo".

"Puede contestar después"

Sobre el papel del maquinista ante su llamada, ha dicho que es "lógico" que tiene que contestar, "si él puede en ese momento". "Si tiene algo que hacer, puede contestar después. Si lo llamo y por lo que sea no lo abre, queda registrada y cuando quiera o pueda me responde", ha expuesto. Lo que no ha contestado es cómo podía Garzón determinar si esa llamada era o no urgente antes de responderla.

En otro punto, ha reconocido que podía hacer esa llamada al maquinista o al centro de mando. "Podría hacerlo a los dos. Decidí preguntarle a él. No tengo ninguna cortapisa. Nadie me impide preguntarle a él", ha justificado.

Ante las preguntas de otro abogado, ha afirmado tener "unas nociones mínimas" sobre circulación y en concreto de normas como el reglamento general de circulación.

"Yo voy en el tren y no noto nada anormal. Para mí la conducción era la normal y sin ningún incidente", ha explicado. "Voy relajado y no se notan cosas anormales (...) No estoy mirando para fuera a ver si se mueve un pájaro o no se mueve", ha expuesto, ante la reiteración de algunas de las cuestiones.

Un juicio con muchas fechas en rojo

Resueltas las declaraciones de los dos únicos acusados, el juicio del Alvia se centra ahora en las comparecencias de los testigos y los peritos. Serán unos 80 los convocados hasta el 10 de febrero, a falta de reajustarse –tras las cuestiones previas propuestas por las partes– su número exacto y las fechas de sus intervenciones, pero sobre todo lo que cambiará, con respecto a Francisco Garzón y Andrés Cortabitarte, es la dinámica del proceso, ya que testigos y peritos sí estarán obligados a responder a todas las preguntas que les formulen, sin tiempo prefijado, lo que podría eternizarse. A partir de ahora entra en juego la habilidad, el carácter y la mano izquierda de la jueza para que los interrogatorios sean dinámicos y no caigan en la reincidencia.

A pesar del alto número de comparecientes que deben pasar por sede judicial, un puñado de fechas están marcadas en rojo porque, en principio, se presentan como las más significativas por la relevancia de las personas citadas. Una de ellas es, sin duda, el jefe de Seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés), Christopher Carr, que acudirá el 1 de diciembre.

Un informe suyo de 2016 supuso un punto de inflexión sobre la investigación de las causas del accidente del Alvia, hasta entonces centradas en un error humano atribuido en exclusiva la maquinista. Entre sus conclusiones figuraba que la investigación realizada en España por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue independiente y que no se analizaron las causas fundamentales del siniestro, así como otros “elementos clave”, y proponía abrir una nueva investigación, algo que hasta ahora no se ha cumplido por parte de España, a pesar de la persistente demanda de las víctimas.

Los reproches eran numerosos. Como que el análisis de la CIAF se centrara únicamente en la causa directa de siniestro –un despiste del conductor–, pero no profundizara en las “causas fundamentales y subyacentes” ni en “elementos clave” relacionados con la línea o la formación del propio tren. El informe europeo censuraba que la investigación española pusiera el acento en el descarrilamiento en sí, sin aportar una descripción detallada y crítica de la colisión, el impacto y el fuego que le siguieron ni tampoco sacar conclusión alguna.

Peritos judiciales

No menos importante será la intervención de los tres peritos judiciales –industrial, de caminos y de telecomunicaciones–, que comparecerán, respectivamente, los días 11, 12 y 17 de enero. Los tres fueron designados por el juez instructor del caso, por lo que se les supone mucha mayor independencia y objetividad que los demás peritos propuestos por las diversas partes en una causa en la que se juegan las responsabilidades penales y civiles –indemnizaciones– por la muerte de 80 personas y las lesiones de otras 145 con que se saldó el descarrilamiento.

No obstante, los dos primeros peritos –industrial y de caminos– no fueron la primera opción del juez instructor, sino que fueron propuestos por la Xunta de entre sus funcionarios tras rechazar los nombramientos iniciales, alegando una norma que obliga a buscar expertos dentro de la Administración autonómica antes de acudir a una contratación externa. Para el tercero, el de telecomunicaciones, la Xunta no encontró un empleado público que pudiera realizar ese trabajo.

Hasta el 10 de febrero pasarán por la Cidade da Cultura otros muchos testigos y peritos de parte, como los técnicos de Ineco que evaluaron la seguridad de la línea, el director de Seguridad en la Circulación de Adif, el jefe del área de la investigación técnica del accidente o los expertos propuestos por el maquinista (2), la aseguradora de Renfe (2) o Adif (3).

Responsabilidad civil

A partir del 14 de febrero el proceso da otro vuelco, pues acabada la parte penal, se pasa a enjuiciar la responsabilidad civil. Sobre la mesa hay una reclamación de 57 millones de euros en concepto de indemnizaciones. En esa fase declararán las víctimas para determinar el alcance de las lesiones y las secuelas y fijar las compensaciones económicas. Frente a los relatos técnicos de la parte penal, en esta otra primarán los testimonios personales, el dolor, las emociones, la herencia traumática...

Pero todavía no está fijado el calendario de sus comparecencias, aunque se prevé que el proceso se extienda hasta el mes de junio. Luego tocará a la jueza dictar sentencia, que tras las declaraciones de Garzón y Cortabitarte tiene por delante la fase más dura desde el punto de vista funcional, dado que el maquinista solo respondió a las preguntas de su abogado y el exdirectivo de Adif, a su letrado y al fiscal. Pero los demás deben contestar a todas las preguntas y a todas las partes personadas en la causa.