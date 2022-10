La Xunta cursará sanciones por plantaciones ilegales sin obligación de advertir al dueño

Se acabó el periodo de gracia en las sanciones por plantaciones ilegales. Hasta ahora la Consellería de Medio Rural advertía a través de un requerimiento a los propietarios de que estaban incumpliendo la ley y les instaba a cortar los árboles afectados. Solo si no hacían caso, la Administración abría el expediente sancionador. Se hacía así porque se confiaba en la buena voluntad de los dueños que podían incumplir la ley por ignorancia o despiste. Sin embargo, la legislación vigente tiene ya recorrido y, por lo tanto, el desconocimiento ya no es excusa. Por esa razón, a partir de 2023 ya no será obligatorio dar aviso previo a los propietarios antes de abrir el procedimiento sancionador y proceder a la ejecución subsidiaria, que es cuando la Administración tala los árboles que han sido plantados ilegalmente.

