La Xunta relanza la carrera profesional para interinos y laborales, pero sin retroactividad

Forzada por sentencias judiciales, la Xunta impulsa un nuevo modelo de carrera profesional para incorporar al sistema de promoción interna a funcionarios interinos y personal laboral temporal, colectivos que en el anterior esquema, aprobado en 2019, quedaban excluidos, así como de los complementos salariales asociados al desempeño de puesto de trabajo o al ascenso. En todo caso, esta rectificación no tendrá efecto retroactivo, por lo que de aprobarse el modelo tal como se ha propuesto a los sindicatos, la idea es que se empezaran a pagar los pluses a partir de este año y no desde 2019, como se le aplica a los funcionarios con plaza fija desde ese ejercicio.

Hace unos meses, la Administración autonómica había planteado otro sistema que, en esa ocasión, dejaba fuera del sistema del sistema de ascensos a todo el personal laboral, tanto fijo como temporal. Ahora, sobre la mesa y sometido a discusión con los sindicatos –como sucedió ayer– se discute otro modelo, en el que sí da cabida a los interinos y al personal laboral temporal, dejando solo fuera a los laborales fijos, dado que la Xunta interpreta que es un grupo que en el futuro será muy reducido, en cuanto se complete el proceso voluntario de funcionarización.

Esta nueva carrera profesional, que la Xunta no denomina así, sino como un complemento por el desempeño del trabajo, afectaría a unos 6.000 empleados públicos pertenecientes a la administración general, ya que los trabajadores de sanidad, educación y justicia van por otro lado.

Los motivos del cambio

La causa de que el Gobierno gallego se vea obligado a darle vueltas al modelo de carrera profesional –sea con el nombre que sea–, se debe a las sentencias en contra que cosechó el sistema de 2019 tras las denuncias de la CIG por dejar fuera de la promoción los funcionarios interinos y el personal laboral.

Tras dos pronunciamientos judiciales en firme, el Gobierno gallego ha tenido que corregirlo. Además, aunque no es firme, hay otra sentencia que obliga a incluir también el personal laboral fijo, que en el modelo vigente tiene como condición para cobrar el complemento de carrera profesional que se someta a los procesos para convertirse en funcionario, bajo advertencia de que si no lo hacen deberán devolver las cantidades cobradas.

Camino del juzgado

La última propuesta sigue excluyendo al personal laboral fijo y para el temporal y los funcionarios interinos el esquema de promoción interna empezará a contar desde este año. “¿Empezar ahora de cero? Esto es inaceptable; va camino otra vez de acabar en los juzgados”, advierte, tajante, la secretaria nacional de CIG-Autonómica, Zeltia Burgos.

“Se debería empezar a contar desde el 1 de enero 2019, que fue cuando se entró en vigor el acuerdo de la Xunta con CC OO y UGT”, se queja Juan Carlos Rivas, de CSIF, además de lamentar que los laborales fijos sigan excluidos.

Para la CIG, la propuesta de la Consellería de Facenda se trata de un “mal intento de arreglar un modelo declarado ilegal por excluyente” y que además hace una “interpretación torticera” de las sentencias.

Tras varias reuniones, de momento la Xunta no ha cambiado de opinión, aunque todavía no se ha aprobado el sistema definitivo, para el que no hace falta el acuerdo de los sindicatos.

Los complementos que cobrarán los trabajadores por cada grado que asciendan en el escalafón oscilarían entre los 801,4 euros anuales de la escala más baja (grupo V) a los 2.589 de la más elevada (grupo I).