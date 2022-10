El triple de sueldo y desarrollo profesional, la razón del éxodo digital

Cada vez es mayor la demanda de profesionales STEM (titulados en Ciencias, Matemáticas e Ingenierías) y las empresas se rifan a los recién graduados. Sin embargo, Galicia tiene muy difícil competir, no solo con otros países europeos, sino también con otras comunidades autónomas, para captar este talento. El tejido productivo gallego está formado básicamente por pymes, con escasa capacidad de innovación, y a las empresas gallegas aún les cuesta invertir dinero para transformación tecnológica. Mientras, en países como Reino Unido o Alemania el sector tecnológico y científico genera más riqueza y, por lo tanto, puede ofrecer jugosos salarios, estabilidad y opciones de ascenso profesional a los titulados STEM que las firmas TIC gallegas tienen difícil de igualar.

A modo de ejemplo, un recién graduado en Inteligencia Artificial puede cobrar en Reino Unido hasta 100.000 euros al año cuando las ofertas laborales en Galicia para este mismo perfil rondan los 30.000 ó 35.000 euros anuales.

En este diagnóstico coincide el sector TIC en Galicia para explicar la fuga de talento digital en un contexto en el que las empresas gallegas se quejan de que no encuentran profesionales para cubrir hasta 3.000 vacantes. Según el último informe del Consello Económico e Social (CES), casi el 25 por ciento de los graduados STEM trabaja fuera de Galicia a los dos años de finalizar sus estudios. La comunidad solo retiene el 75 por ciento.

"Tenemos pocas firmas boyantes que puedan pagar el precio de la transformación digital" Antonio Rodríguez - Presidente del Clúster TIC de Galicia

El CES apunta a la “fragilidad de las condiciones laborales” de los titulados en Ciencias, Matemáticas e Ingenierías. Pero el presidente del Clúster TIC de Galicia, Antonio Rodríguez del Corral, sale en defensa de las empresas y muestra su desacuerdo. “Las condiciones laborales son buenas”, dice tajante. Eso sí, advierte que la carencia de profesionales STEM es mundial y hay países como Alemania donde pagan el doble de sueldo. Pero no hace falta irse al extranjero. “Un contrato de una administración pública de Madrid paga tres veces más de lo que se ofrece aquí”, señala Antonio Rodríguez.

En Galicia, defiende, se hacen contratos indefinidos a los profesionales STEM y se les paga acorde con la rentabilidad que tienen las empresas TIC gallegas.

“Es un problema de precios. Tenemos pocas empresas boyantes que puedan pagar el precio de la transformación digital”, explica Rodríguez del Corral. “Las empresas aquí no valoran suficientemente las TIC”, añade. Incluso hay firmas que se están quedando sin sus proveedores en Tecnologías porque no les pagan lo suficiente, según señala el presidente del Clúster. Al final las firmas TIC se concentran en dar servicio a grandes empresas que son más rentables. Pero competir con otros países del extranjero o comunidades como Madrid o Barcelona, según denuncia, es muy difícil. “Si yo tengo 100 empleados pero no les ofrezco proyectos interesantes y un buen salario se terminarán yendo”, razona.

"En Cambridge a un graduado en Inteligencia Artificial le pagan 100.000 euros" Enrique Sánchez Lozano - Investigador en Cambridge

Fue el caso de Enrique Sánchez Lozano, que estudio Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Vigo, después realizó un máster y trabajó en Gradiant cuatro años. Durante ese periodo también realizó una estancia en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, y finalmente se doctoró en Ciencias Computacionales por la Universidad de Nottingham. Ahora lleva tres años trabajando en el Centro de Inteligencia Artificial de Samsung en Cambridge (Reino Unido).

“Me gustaría volver a Galicia, pero no me lo planteo. Las condiciones no son las mismas. En Reino Unido los salarios son muy altos”, explica Enrique. Y pone un ejemplo: un recién graduado en Inteligencia Artificial cobra en Cambridge hasta 100.000 euros al año. “Sin embargo, miro las ofertas laborales que hay en Galicia y rondan los 30.000 o 35.000 euros anuales”, apunta. “No vas a atraer talento con eso”, añade. Y explica que cualquier startup en Londres ofrece sueldos de hasta 120.000 euros.

Pero no solo es un salario “generoso” lo que lo retiene en Reino Unido. Enrique Sánchez alude también a unas mayores posibilidades de desarrollo profesional. “Al sitio en el que trabajo le llaman el pequeño Silicon Valley donde hay empresas como Microsoft, Apple o Amazon. Hay recursos y muchos proyectos”, comenta.

En Galicia falta ese caldo de cultivo. Lamenta que apenas hay publicaciones científicas de las universidades gallegas. “La gente quiere ir donde puedas publicar, donde haya grupos estables de investigación”, explica.

"La estabilidad laboral en la ciencia en Galicia es poca o nula y falta progresión profesional" Bibiana Rodiño - CEO de BETA Implants

Bibiana Rodiño, sin embargo, optó por quedarse en Galicia. Fundó y es la CEO de Beta Implants especializada en implantes y prótesis para mascotas. “Yo quería dedicarme a la ingeniería biomédica y en Galicia no había nada a lo que me pudiese dedicar profesionalmente así que decidí crearlo yo misma”, explica.

“La gente se marcha porque la estabilidad laboral en la ciencia en Galicia es poca o nula, en tecnología e ingeniería es algo superior, pero sigue siendo insuficiente”, comenta. En su opinión, fuera se ofrecen mejores condiciones laborales y se reconoce mejor el talento.

Así, Bibiana Rodiño asegura que tiene “muchos compañeros” que han tenido que hacer la maleta para encontrar “una progresión profesional, sobre todo ingenieros que se han ido a Polonia, Noruega o Alemania o biólogos, que están en Reino Unido, USA o Francia”.

"La formación que damos es puntera. Si se van fuera es porque tienen mejores condiciones" Rebeca Díaz Redondo - Directora de la Escuela de Telecomunicaciones de Vigo

La directora de la Escuela de Telecomunicaciones de Vigo, Rebeca Díaz Redondo, tampoco lo duda: “si la gente se va fuera a trabajar es porque tienen mejores condiciones”. Defiende que la formación que se da en la Universidad de Vigo es “puntera”. “Todos los graduados que salen lo hacen con trabajo y si quisieran podrían trabajar en Galicia”, añade.

En Gradiant, centro tecnológico privado en el que participan las tres universidades gallegas, recalcan la importancia de “captar y retener al mejor equipo”. Para ello advierten que hay que ser competitivos con opciones de otros lugares con mejores condiciones económicas y hay que hacerlo desde la propuesta de desarrollo profesional con retos innovadores, un plan de carrera, horarios flexibles, teletrabajo...”

En todo caso, advierten en Gradiant que en ocasiones los jóvenes profesionales buscan nuevas experiencias como vivir en el extranjero. Y advierten que aunque los salarios sean más altos fuera, también lo es el nivel de vida.