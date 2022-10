La Xunta debe devolver al Gobierno casi 9 millones en ayudas de vivienda no gastadas

No todas las ayudas que se destinan a vivienda llegan a buen término. Y no siempre es por culpa de la gestión de las administraciones. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) debe reintegrar al Ministerio de Transportes casi 9 millones de euros en ayudas correspondientes al Plan de Vivienda 2013-2016, dotado con un total de 137 millones, que se corresponden con subvenciones que fueron concedidas por la Administración autonómica pero no fueron finalmente ejecutadas por las personas beneficiarias.

Relacionadas El IGVS explica a los vecinos sus ayudas a la vivienda