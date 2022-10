La mitad de los universitarios con beca pierde la ayuda, pero rinde más y abandona menos

Más de la mitad de los universitarios que acceden a las facultades gallegas lo hacen con una beca para ayudarles a sobrellevar los costes que supone vivir en otra ciudad o abonar una matrícula, aunque en Galicia las tasas sean las más bajas del Estado. La ministra de Educación, Pilar Alegría, acaba de darles buenas noticias: el Gobierno ha comenzado a abonar parte de la ayuda complementaria de 400 euros que comprometió para contribuir a sobrellevar la inflación.

No obstante, no todos los becados logran llegar al final de su periplo académico con la asignación. Según el Ministerio de Universidades, casi uno de cada cuatro beneficiarios en Galicia pierde la beca del Gobierno central ya tras el primer año de estudios, bien por no mantener los requisitos económicos o bien por no estar a la altura de la exigencia académica. En números absolutos, esa tasa se traduce en unos 1.500 alumnos.

En concreto, el último dato de Galicia, relativo a la promoción de 2019-2020, sitúa la tasa de pérdida de beca en el 23,7 por ciento. Es la tercera cifra más baja del Estado, solo superior a la de valencianos o extremeños. El dato es el más bajo de la serie recogida por el Ministerio de Universidades para Galicia y rompe con una tónica que, a juzgar por los datos de años previos, suele implicar a uno de cada tres estudiantes de nuevo ingreso. Esa tendencia es similar, como regla general, en el resto de las autonomías. El Gobierno central, de hecho, apunta en su análisis que a la hora de valorar el apunte hay que tener en cuenta que está “altamente influenciado por las circunstancias que surgieron al inicio de la pandemia”.

Pero la beca se puede perder al principio o después, tras el segundo año, y hay quienes incluso aguantan tres cursos con ella, pero no consiguen revalidarla en el cuarto. Para obtener ese dato global hay que remontarse a la promoción que arrancó en 2017-2018, que es la única que recorre los tres cursos, y supone que en Galicia casi la mitad de los becados de cada promoción va quedándose sin ese soporte a lo largo de los estudios. Traducido a cifras globales: si una promoción la forman 11.300 estudiantes, unos 6.600 reciben beca y un 3.300 acabarán perdiéndola.

Mejor rendimiento

No obstante, los jóvenes que reciben estas ayudas intentan preservarlas, al menos en lo que de ellos depende, en el plano académico. Las estadísticas recopiladas por Universidades muestran cómo la lucha por aguantar el estipendio se salda con un mejor rendimiento que sus compañeros, con menos créditos matriculados en segunda matrícula o sucesivas –que soportan costes encarecidos–, con una menor tasa de abandono de los estudios y con una graduación que culmina con mejores expedientes.

Así, en el caso del rendimiento, medido como el porcentaje de créditos (materias) que son capaces de superar los alumnos sobre el total de los que se han matriculado, la diferencia entre becarios de la Administración General del Estado y no becarios es en Galicia casi de quince puntos en el caso de la promoción 2020-2021: los beneficiarios de ayudas económicas superan un 85,8 por ciento (87% de media autonómica) de los créditos, mientras entre quienes no la media baja a un 71,2 por ciento (77,8% estatal). Además, los becarios sacan más asignaturas a la primera: un 97% de las materias son en primera matrícula y solo un 82,2% en el alumnado sin apoyo.

También se lo piensan más a la hora de plantar los estudios que inician. Según los datos del Ministerio de Universidades, la tasa de abandono tras el primer año de la carrera de la promoción que accedió en 2018-2019 es, para Galicia, de un 12,9 por ciento, seis puntos menos que entre aquellos que no disfrutan de beca. La misma situación se reproduce si se analiza la tasa global, que recoge el porcentaje de alumnado de nuevo ingreso, en este caso la promoción de 2016-2017, que planta la carrera en primero, segundo y tercero. En el caso de Galicia la cifra entre los becados es de un 20,5% (24,3% estatal), frente al 28,7% (36,6 por ciento global) de los no becados.

Todo ese plus de inversión de esfuerzo se ve compensado al final: el balance indica que los expedientes de quienes fueron becados algún año –la media en la comunidad es aguantar tres cursos de un grado de cuatro años con beca– son mejores y que finalizan antes el grado. Así, tardan en general en sacarse el título de una titulación cuatro años una media de 4,83; sus compañeros sin beca necesitan 5,21. Como egresados, salen con una media de 7,38 y el resto, con un 7,18.