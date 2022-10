“Los tipos de interés seguirán subiendo”. Con esa plausible certeza cerraba –y prácticamente abría– la mesa “Luchar contra la inflación” la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán.

A modo de resumen de más de una hora larga de debate, las conclusiones se plantearon opacas: No hay fórmulas magistrales y quizás los mecanismos de contención que funcionaron en el pasado no sean tan hábiles para estos años 20, que no son tan felices como los del siglo pasado. “Estamos ante un cambio de ciclo, un cambio de era... y una concatenación de calamidades” ya que –como introdujo el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas– “nunca ocurre lo inesperado, si no lo impensable” (en relación a una pandemia, seguida de una guerra).

Tras una clase magistral de la miembro de la junta ejecutiva del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, que lamentó la afectación a los hogares con menos ingresos por el gasto en energía y alimentos, el exgobernador del Banco de Portugal, Carlos Costas, aludió también a la pérdida de un 10% en los bolsillos de los ahorradores. “Tenemos instrumentos para gestionar lo que ocurre, pero se plantean dilemas económicos, sociales y políticos, para tiempos excepcionales”, concluyeron. “Los bancos centrales tienen que estar preparados para incidir sobre dos curvas: la del tipo de interés y la inflación”. Y no menos importante, aplicar el mejor medicamento para minimizar el “dolor”.