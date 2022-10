Gonzalo Caballero apoya al diputado afín cuestionado por “criticar” al partido

El ex secretario xeral de los socialistas gallegos y diputado en el Parlamento do Hórreo, Gonzalo Caballero, salió ayer en defensa del diputado socialista Martín Seco, un afín, al que la formación ha decidido expedientar por “traspasar la raya” y “menoscabar la imagen del partido” tras revelar en la Cámara gallega que el PSdeG votaría a favor de la Lei de Áreas Empresariais promovida por la Xunta tras abstenerse en el trámite previo siguiendo consignas de la dirección del partido. No fue el único miembro de la formación que expresó su apoyo público a Seco, quien ayer se declaraba “abrumado” por la “solidaridad” recibida ante las “infamias” vertidas sobre su intervención. “Le pido cordura a la dirección del PSdeG”, dijo, “por el bien de la organización”.

Caballero expresó a través de su cuenta de Twitter su “apoyo” a Seco, a quien definió como un “socialista combativo con la política de la derecha”, y añadió que no ve “motivo” para un expediente en su intervención. También dejaron constancia de su apoyo otros “gonzalistas”, como la diputada Noelia Otero, quien refirió su agradecimiento por “compartir” andadura con compañeros como Seco, que llevan en su ADN “la lucha social y sindical”; la diputada Noa Díaz, quien señala que “tampoco” ve “motivos” para un expediente o la diputada en el Congreso Marina Ortega, quien le traslada a Seco “todo” su “apoyo”.