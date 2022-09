El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibía ayer como “una magnífica noticia” el anuncio realizado esta semana por el primer ministro de Portugal António Costa, sobre la previsión de iniciar las obras del tren de alta velocidad entre Lisboa y Oporto que también incluiría como objetivo final conectar Porto con Vigo en 50 minutos. Aunque eso está supeditado a realizar la salida sur de la ciudad olívica y, en ese sentido, instó al Gobierno a mover ficha.

Rueda celebró que Portugal optase por esa opción y aseguró que “Galicia tiene muchísimo que ganar”. Portugal, recalcó, “está cumpliendo y ahora lo que es necesario es que lo haga Madrid” y que lo haga, dijo, “ya”. El mandatario recordó al Gobierno central que hay una “parte importante” que está sin hacer del lado norte del Miño y que “lleva mucho retraso”. “Y no será por no haberlo avisado y no haberlo pedido”, subrayó.

“Me gustaría hablar a Pedro Sánchez con la misma concreción de este asunto” que el primer ministro luso, apuntó, y sugirió que este sea el “tema central” de una cumbre que se celebrará en próximos días.

Asimismo, preguntado sobre el anuncio del Gobierno de una bajada de la presión fiscal para las rentas más bajas, Rueda aplaudió la medida. “Bajar impuestos es bueno”, indicó, tras lamentar que el Gobierno se “rectifique” a sí mismo tras un “sainete” que se repite en el que primero cuestiona las medidas del PP y luego las “toma”. Por lo que respecta a Galicia, defendió que tiene su “propia agenda fiscal”, que no empezó a bajar impuestos hace una semana –hasta ahora, dijo, los gallegos se ahorran una media de 450 euros– y que seguirá ejerciendo esa facultad “con sentidiño”.