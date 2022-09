La Consellería de Medio Rural ha comunicado la detección de dos nuevos casos de gripe aviar en Galicia en aves silvestres ya confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete. Con estos, son ya 14 los notificados en la comunidad. Se trata de ejemplares de alcatraz común, uno recogido en la playa de Silgar (Sanxenxo) y dos localizados en Alcabe y Coruxo (Vigo). Los dos de la ciudad olívica, por su proximidad, se considera un mismo foco de la enfermedad.

Las aves fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Carballedo en Cerdedo-Cotobade, donde, siguiendo el protocolo establecido, tras la toma de muestras fueron sacrificados y sus cadáveres eliminados conforme a la normativa vigente.

Aunque esta especie es de hábitos exclusivamente marinos y no se aproximan en condiciones normales a la costa, desde Medio Rural recuerdan la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, ya sean comerciales o particulares. También apuntan que, aunque el virus circulante no tiene capacidad significativa de infección en personas, se recomienda no manipular aves encontradas enfermas o muertas.