🔴 ÚLTIMA HORA | O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza dános a razón e permite que nos manifestemos dentro da illa contra a deturpación do nome da Toxa.



Este 29 de setembro ás 19:00h no paseo do Mar da Illa da Toxa.



📌 Como chegar? https://t.co/TU5jhiM6LG pic.twitter.com/AYvMrzhJ4z