La competencia fiscal abierta entre Andalucía y Madrid en los últimos días ha puesto negro sobre blanco las dos superbaronías que existen en el seno del nuevo PP. Aunque el debate se ha centrado en la política fiscal, distintos dirigentes reconocen que “el mar de fondo va más allá”, y lo ven como una declaración de intenciones en lo político. “Han tomado posiciones”, explican.

El perfil de Isabel Díaz Ayuso, que representa el ala más liberal y desacomplejada, cuya política fiscal es de sobra conocida (en muchas ocasiones en el centro de la diana del Gobierno y sus socios parlamentarios catalanes) se ha encontrado de frente con un poderoso Juanma Moreno, hacedor de la mayoría absoluta más importante que se recuerda en el PP en mucho tiempo y convencido de que Andalucía puede y debe mirar ya “de tú a tú” a Madrid y Cataluña.

En el partido descartan “un enfrentamiento” como tal y los dos presidentes autonómicos se lanzan elogios públicos, pero tampoco esconden ya la rivalidad. Moreno dejó claro que su objetivo es atraer inversores y terminar con el exilio fiscal de muchas fortunas que terminaron yéndose a la capital por el alivio en los impuestos. Y Ayuso no tardó en ironizar cuando se encontró el anuncio de su compañero de filas: “Bienvenidos al paraíso, andaluces”.

“Nadie en el PP va a pelearse por llevarse a los ricos de una comunidad a otra”, asegura el entorno del presidente andaluz, con dos avisos: “Esto no va contra nadie, pero sí por Andalucía” y “Por delante del partido está la comunidad”. “Han entrado al trapo nada más enseñarles el piquito de la muleta”, ironiza alguien del equipo de San Telmo.

El Gobierno catalán hizo muy explícito que se sentía ofendido, pidiendo a Moreno que dejara “en paz” a los catalanes y atacando lo que considera una “subasta fiscal populista”. El Gobierno de Madrid se cuidó de no evidenciar tensión, pero en Andalucía saben que existe. Cuando se pregunta por qué no fue la presidenta Díaz Ayuso al desayuno informativo del pasado lunes, al que acudió Alberto Núñez Feijóo a arropar la propuesta fiscal de Moreno, se recibe el silencio por respuesta: “Tendría agenda. Estaría ocupada”.

La realidad es que en la Puerta del Sol miraron con recelos el paquete fiscal que el presidente andaluz anunció en uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid. “Quiso hacerse con una de las banderas más poderosas de Ayuso a pocos metros de su casa y dijo con claridad que pretende recuperar a empresarios que se han venido aquí”, explica una persona de su entorno. La presidenta madrileña no estuvo en el desayuno porque en ese momento atendía una entrevista radiofónica. En su lugar, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ejerció de anfitrión y el padrino de las medidas de Moreno fue Feijóo. Hay otro elemento más, no menor, la química personal. El presidente del PP no se enfrenta a Ayuso, la cuida en su relación pública, pero los lazos de amistad, de pasar vacaciones juntos, los tiene con Moreno.

El líder del PP ha ido esquivando el debate surgido estos días, arremetiendo contra el Gobierno por hablar de “recentralización” de impuestos. Prefirió ponerse de perfil y dejar en manos de sus barones las decisiones dentro de sus competencias fiscales. Sí defendió que Moreno “simplemente cumplía su programa electoral”. Cuando era presidente de la Xunta de Galicia y ERC acusó a Ayuso en 2020 de hacer “dumping fiscal”, Feijóo defendió la existencia de unas horquillas que diera libertad a las comunidades y, al mismo tiempo, no provocara una excesiva competencia desleal.

En el equipo de Moreno cada vez que se pregunta por la pugna con Madrid y los roces con Díaz Ayuso también optan por la cambiada por respuesta, pero reconocen que diez de las veinte mayores fortunas que más pagan por ese impuesto en Andalucía se fugaron a Madrid.

Estas medidas son una declaración de intenciones: Moreno considera que su mayoría absoluta permite ahora avanzar en la legislatura “de la transformación” de Andalucía y eso pasa por conseguir que esta comunidad gane peso en el debate nacional y lidere algunas de las reformas pendientes y la agenda política en España. “No todo ocurre en Madrid”, avisan. “Andalucía puede hablarle de tú a tú a Madrid y a Cataluña”, dijo Moreno este miércoles.