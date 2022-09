Los universitarios que más “tripiten”

La repetición de curso va camino de ser historia. La nueva ley educativa, que empieza a aplicarse este año en los años pares, convierte esta alternativa en una medida de carácter excepcional, aunque en Galicia se haya establecido un cinco de media en las materias para permitir dar el salto en secundaria y límites en relación a cuántas se pueden suspender teniendo en cuenta su peso en horas. Al final, ya hasta ahora un buen número de estudiantes promocionan, aunque algunos se llevan materias del curso anterior en la mochila. Con todo, los alumnos de enseñanzas no universitarias no son los únicos en dejar pendientes: lo propio ocurre en la universidad, en las titulaciones de grado, y es un fenómeno que se da en particular con insistencia en Galicia a juzgar por los datos publicados por el Ministerio de Universidades sobre rendimiento académico del estudiantado.

Relacionadas Un tercio de alumnos planta carreras que destacan por su alta inserción laboral