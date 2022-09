Rechazo de los colegios médicos a la concesión de plazas fijas sin oposiciones

El proyecto de ley de medidas extraordinarias para asignar plazas fijas a médicos en puestos de difícil cobertura del Sergas ha iniciado su trámite parlamentario. El objetivo es aprobarlo antes de acabar el año para facilitar la incorporación de alrededor de 130 facultativos sin necesidad de realizar oposiciones, sino solo mediante un concurso de méritos. Sin embargo, esta norma llega a la Cámara autonómica con el rechazo del Consello Galego de Colexios Médicos a la fórmula elegida para proveer estos puestos de complicada cobertura en Atención Primaria, hospitales comarcales y salud mental, con la que están en total desacuerdo.

Así lo expresan en las alegaciones presentadas al proyecto normativo y que aparecen recogidas en la documentación de la ley, en la que también figuran las discrepancias mostradas por sindicatos como Satse o Comisiones Obreras. En todo caso, el Sergas desestimó todas las objeciones.

Igualdad, mérito y capacidad

Los colegios médicos enfatizan que la Constitución obliga a que el acceso a las funciones públicas se efectúe en condiciones de igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, por lo que la incorporación a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral fijo solo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo.

Recuerdan también que el acceso a una plaza pública mediante concurso de méritos debe ser “excepcional” y que la Xunta ya acudió a otro similar este año para cubrir 106 plazas vacantes en los centros de salud. “El concurso debe ser algo excepcional, no puede convertirse en la regla general para acceder a las plazas de facultativo del Sergas”, se recoge en las alegaciones presentadas por los cuatro colegios médicos de Galicia.

Añaden además que no se trata de un proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal, por lo que tampoco estaría justificado esquivar el procedimiento de las oposiciones.

La organización médica colegial sostiene, en esta tesitura, que el Tribunal Constitucional podría declararla ilegal la ley “por haber acudido el Sergas en más de una vez a este tipo de procedimientos”.

Valoración de la experiencia

Otro punto de desencuentro es la valoración de la experiencia profesional en los futuros concursos de méritos o de traslados, pues se daría el tiple de puntuación por los servicios prestados en los hospitales comarcales de Cee, A Mariña, Monforte, Verín y O Barco de Valdeorras. Para los colegios médicos, no se debería valorar de forma distinta los servicios prestados al Sergas sin son “objetivamente idénticos”.

Comisiones Obreras coincide con los médicos en que no es adecuado el sistema de méritos –sin oposiciones– para incorporarse a plazas fijas y que también se trata de un procedimiento excepcional al que no puede acudirse con regularidad. “No es justificable que determinados empleados se integren de forma generalizada por medio de procedimientos excepcionales y escasamente competitivos lo que conllevaría a crear un subgénero de personal no previsto en la legislación y que gozaría de privilegio en el acceso a un empleo fijo”, se queja el sindicato.

Y tanto CCOO como Satse dudan que la Xunta tenga competencias para aprobar una ley así.

Alegaciones desestimadas

El Sergas desestimó todas las alegaciones por entender que la Xunta tiene capacidades para impulsar una iniciativa así, ya que el marco normativo consagra un ámbito de actuación más amplio para la administración sanitaria en la determinación del sistema de selección de personal.

Sanidade pretende con esta fórmula incorporar a médicos de familia para los centros de salud y pediatras en áreas de difícil cobertura, como concellos del rural u hospitales comarcales –O Salnés, O Barbanza, Cee, Monforte, O Barco y Verín–, a los que se intentará aportar también traumatólogos, radiólogos o internistas. Además, se usará esta vía para cumplir las previsiones del Plan de Saúde Mental.

Quienes opten a este concurso de méritos podrán lograr plaza fija, pero deberán permanecer dos años en el puesto.