“Quiero que Pepe Araújo (en la actualidad edil de Ciudadanos) vaya en mi lista del PP a la Alcaldía de Ourense y ya se lo he propuesto hace tiempo. La decisión depende de él. Si mi partido me dijera algo me da igual, porque es un político eficaz, y su trabajo como concejal de mi equipo durante mi última etapa como alcalde de la ciudad, fue extraordinario”.

Manuel Cabezas, alcalde de la ciudad de As Burgas desde 1995 a 2007 y, ahora, 15 años después, candidato de nuevo a la Alcaldía de Ourense por las mismas siglas del Partido Popular, ha ratificado lo que era un insistente rumor desde hace meses, su interés por recuperar para las filas del Partido Popular a Pepe Araújo. En la actualidad Pepe Araújo es concejal de Ciudadanos en el Concello de Ourense, siglas por las que se presentó en mayo de 2019, cuatro meses después de renunciar de forma abrupta a su militancia en el PP y a su escaño en el grupo popular del Concello de Ourense. Tres años después, el cisma interno continúa, entre los que consideran que Araújo es un valor con un importante tirón de votos que hay que recuperar, y los que miran con recelo la posibilidad de que regrese al partido que abandonó. Araújo declinó ayer hacer alguna declaración que desvele si acepta o no la propuesta del que fuera su jefe de filas.