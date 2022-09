El PSdeG asegura que la temporalidad en el personal del Sergas “preocupa” a la UE

La temporalidad del Sergas “preocupa” y “extraña” en Europa. Así se lo trasladó el responsable de Empleo de la UE, Nicolas Schmit, al secretario xeral de los socialistas gallegos, según explicó Valentín González Formoso, durante el encuentro que cerró la ronda de contactos del líder de los socialistas gallegos con comisarios europeos en Estrasburgo, el lugar, junto a Bruselas, en el que, recalcó, se toman decisiones que afectan a Galicia en muchos ámbitos, desde la pesca a las “infraestructuras claves”. Al respecto, Formoso criticó que en su viaje hizo “lo que debería haber hecho” el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que es trasladar a los responsables europeos los asuntos que “preocupan a los gallegos”.

“El comisario”, explicó Formoso en alusión a Schmit, “nos alertó de su preocupación, que coincide con la nuestra y la de la sociedad gallega, de que le extraña la temporalidad en la contratación en los servicios de salud pública”. Al parecer, indicó, recibe “muchas quejas” en su departamento de la temporalidad en la contratación de personal sanitario. “Es un problema que coincide con nuestra visión y que para nosotros es el germen” de la “carencia” de profesionales sanitarios en Galicia. “Un porcentaje muy pequeño de MIR acaban en Galicia y prefieren destinos mejor pagados y sobre todo mejor tratados laboralmente; con contratos mejor pagados y cierta estabilidad laboral de la que carecen en Galicia, donde los contratos son de tres, cuatro meses, y el ámbito de la enfermería, a veces de horas o de días”, explicó Formoso.

“Esa es la realidad dramática en la que se encuentran los profesionales sanitarios en Galicia”, enfatizó, que “conocen y denuncian en la propia Comisaría de Empleo para toda la UE”.

Con el mismo comisario, informó, abordaron la fuga de cerebros, un tema que, resaltó el secretario xeral de los socialistas gallegos, “preocupa” a su formación “más que cualquier otro”. Adujo que en los últimos años alrededor de 47.000 gallegos menores de 30 años abandonaron Galicia, un “drama familiar y social”, tras invertir recursos en su formación sin “retorno”, debido a que “no hay oportunidades para puestos de trabajo con valor añadido” y tienen que buscarlos fuera. “Empobrecemos el país por la falta de dedicación del Gobierno gallego de alcanzar el 3% en investigación, en ciencia, en tecnología, en I+D”, criticó.

Tras encontrarse con otros miembros de su partido, como Clara Aguilera, responsable de Pesca y Agricultura de los socialistas europeos, repasó el “impacto significativo” de la restricción de la pesca de arrastre que afectará a un tercio de la flota gallega. “Vamos a dejarnos la piel para revertir esta decisión”, proclamó Formoso, que espera que se concrete en la revisión del reglamento que tendrá lugar en noviembre.

Precisamente ayer el PPdeG demandaba a Formoso que “aprovechase” su viaje a Estrasburgo para reunirse con los “ecologistas radicales del PSOE en Europa e intentar que rectifiquen sus errores” en alusión, señalan, a eurodiputados “de su propio partido que votan en contra de los intereses de la pesca gallega”. En concreto le animaban a “convencer” a Aguilera de que la reforma del reglamento europeo de control de pesca, del que es relatora, “respete las particularidades de la pesca gallega”.

El balance de Formoso de su encuentro con cinco comisarios en su periplo en “el corazón de Europa”, donde se toman numerosas decisiones, no en Santiago o en Madrid, destacó, fue positivo. “Esta labor que está haciendo la secretaría xeral del PSdeG le correspondería al presidente de Galicia hacerla”, reprobó. “Es una obligación de un presidente de Galicia dar a conocer cuáles son los problemas de sus ciudadanos en aquellas instancias donde se decide el futuro del país y no se está haciendo”, incidió. “Los gallegos merecen un presidente de la Xunta que tenga capacidad de interlocución con las instituciones donde se decide su futuro”, enfatizó. Además, indicó que el PSdeG no solo acudió a presentar problemas, sino también a “participar en las soluciones”, porque “Galicia tiene mucha luz que aportar en muchos temas que son estratégicos a día de hoy”.