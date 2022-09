Un tercio de alumnos planta carreras que destacan por su alta inserción laboral

Si tuvieran que volver a empezar, tres de cada cuatro graduados en los campus gallegos repetirían la titulación que cursaron y dos de cada tres, incluso la universidad, según la última encuesta difundida por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego. No obstante, existe la otra cara de la moneda y la constituyen quienes plantan los estudios antes de acabar la carrera, bien para probar suerte en otra titulación o bien para colgar los hábitos universitarios y elegir una alternativa diferente. Aunque la inserción es una de las grandes preocupaciones de los jóvenes, y de los no tan jóvenes, tampoco las carreras mejor situadas en las clasificaciones de empleabilidad se libran. De hecho, algunas se sitúan entre las que más desafección generan, como son las Ingenierías, Informática o Matemáticas.

