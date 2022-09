La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que el Gobierno está “a punto de mandar” la segunda propuesta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica e instó a los partidos a que presenten las suyas porque “en el Congreso no votan los territorios, sino los grupos políticos”.

“Queremos consensuar [el nuevo modelo] territorialmente, pero tiene que haber propuestas que vengan también lideradas por los partidos políticos y, hasta la fecha, yo no conozco que haya ninguna propuesta por parte del PP, o, por lo menos, a mí no me la han hecho llegar, que pueda alumbrarnos sobre las prioridades en la distribución que se tiene que producir”, declaró en Sevilla.

En este sentido, lamentó que el PP de Andalucía y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “dice una cosa” y la presidenta de la Comunidad de Madrid “la contraria”, y en Galicia “se dice otra cosa”, en alusión a las discrepancias sobre el peso de la población.

La Xunta pide que tenga en cuentan más la dispersión y el envejecimiento porque encarecen la prestación de servicios públicos más que el número de ciudadanos de cada territorio.