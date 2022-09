La inflación obliga a las ANPAS a encarecer hasta los 89 euros los menús escolares

Muchos padres y madres pagarán este mes 80 euros por el menú escolar en colegios de educación Infantil y Primaria cuyos comedores gestionan las ANPAs, frente a los 72 euros de media que invertían el curso pasado, debido a la subida del precio de los alimentos de casi un 14% en el último año. Ocurre en medio centenar de colegios del área de Pontevedra cuya gestión asumen las asociaciones que integran familiares de alumnos y la problemática se extiende a Galicia. “Los precios tienen que subir por la confluencia de tres factores”, explica el presidente de la Confederación Gallega de ANPAs de centros públicos (CONFAPA), Rogelio Carballo, “por la inflación en el precio de los alimentos, el coste de la energía eléctrica para mantener las cámaras y el gas para las cocinas; además, hay que transportar los menús elaborados hasta los centros “. En las decenas de comedores de esta confederación, que atiende centros públicos de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, se ha repercutido una subida del precio de los menús del 10,7% que ya se aplica en 24 comedores de la ciudad del Lérez y Marín, donde los padres pagarán 89 euros. “Hemos tratado de hacer ciertas correcciones para que, ni la calidad de los alimentos, ni ciertas comidas o el número de monitores se vean afectados”, explica. “Ahora, le corresponde a las administraciones, tanto locales como autonómicas, tomar medidas para mejorar las ayudas”, replica.

“Con un 15% de aumento de alumnos, que incluso superan las cifras prepandemia, si sigue el alza de precios a partir de enero nos será inviable continuar con el servicio de comedor”, asegura Iria Salvande, la responsable de la Federación Olívica de Asociaciones de Madres y Padres de alumnos de Vigo, (FOANPAS), que atienden este año otra veintena de comedores –24, uno más que el año pasado– y que demandan más ayudas públicas y agilizar la resolución de las becas para que los incrementos no sigan redundando en las familias.

El departamento de Educación de la Xunta administra directamente 417 comedores gallegos, en los que acaba de anunciar una subida de las ayudas por una cuantía de 1,4 millones de euros, para lograr que la subida del precio de los menús no repercuta en las familias. ¿Qué ocurrirá con los 203 comedores que gestionan las ANPA gallegas? Fuentes de la Consellería de Educación, consultadas ayer por este diario, aseguraron que “se está cerrando una Orden específica de ayudas de comedor para las ANPAs en la que se incrementará considerablemente la aportación de la Xunta por menú/ usuario/ día”. Además, aseguran que las asociaciones de padres “ya lo saben porque así se lo transmitió la Consellería en reuniones”. No obstante, no pudieron precisar el importe exacto: “En breve especificaremos las cuantías, una vez cerrados los pormenores de la Orden”, indicaron. La Xunta colabora económicamente con la prestación de los servicios de comedor que gestionan las ANPAS y que representan unas 14.352 plazas de comedor en Galicia de las 76.767 totales en este curso 2022-23.

Unos 14.000 alumnos gallegos comen en colegios cuya gestión recae en ANPAs

En el caso de FOANPAS, firmó un acuerdo de colaboración por 606.000 euros con el Concello de Vigo este verano, de los que 461.000 euros se dedicarán a becas de comedor. Hay una gratuidad “total” del servicio de comedor para todos los que acceden a esas becas municipales. Por otra parte la Xunta les concedió una subvención por comensal cuya cuantía –aseguran– de 90.000 euros el último año, ha descendido unos 30.000 euros.

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, aseguró en su reciente visita a un colegio público de Friol que la partida de los fondos que se dedican a comedores escolares gestionados por la Xunta se elevó hasta los 50 millones de euros. “A pesar del contexto de inflación galopante, seguimos firmes en nuestro compromiso de ofrecer un servicio de comedor de calidad basado en la renta familiar, que lo convierte en uno de los más justos y económicos de todo el Estado”, agregó. En este caso, las familias tienen el servicio gratuito o un precio al día que oscila entre los 2,5 euros y los 4,5 euros en función de la renta.

Por su parte, la vicepresidenta de la Confederación de ANPASs gallegas, Isabel Calvete explica que esta agrupación es partidaria de que todos los comedores escolares “sean de gestión directa de la Xunta, porque también es un servicio educativo y tiene que ser gratuito”. Entienden que no es labor de las asociaciones de madres y padres, sino que la gestión directa autonómica es una “garantía” de calidad en los colegios. “Ni gestionamos, ni queremos gestionar”, valoran.