“Se o 'Villa de Pitanxo' chega a ser vasco ou holandés, estarían investigando”

Emocionada. De suplemente a titular da Comisión de Pesca e cun papel principal na Comisión de Peticións. A eurodiputada viguesa Ana Miranda debulla as prioridades da súa axenda política ata maio de 2024. Confésase “humildemente” sobrepasada polo cariño e as benvidas tanto no seo do seu Grupo –mentres falamos achégase un alemán a felicitala– como polo regueiro de felicitacións en redes. Vén de tres anos “intensos”, pero máis duros polo teletraballo e o pasamento dos seus pais –Lelucha e Pepe, finados en 2020 e 2021– e dos que ten moi presentes os seus valores.

Os tempos son chegados para aquela nena nacida en Cuntis que tripite escano en Bruxelas e lembra ao predecesor, Camilo Nogueira. Mentres toma posesión, a súa filla síguea online: “Estalo a facer moi ben, mamá”.

🗣️ Impresionada pola benvida hoxe no grupo parlamentar europeo @GreensEFA, o grupo no que está @obloque, 4° grupo da Eurocámara e dende hoxe con paridade. Thanks @SkaKeller colleagues MEPs, group and teams ❤️💚💜 pic.twitter.com/n9ZKxiHWx4 — Ana Miranda (@anamirandapaz) 7 de septiembre de 2022

–Volve de novo ao Parlamento Europeo, por terceira vez, pero nunca ocupou un escano o tempo do mandato completo.

–A primeira vez estiven un ano e catro meses; na segunda lexislatura foi un ano e tres meses e agora temos 22 meses de mandato. É o período máis longo no que está o Bloque. Costa moito ter unha representación total porque a circunscrición é estatal.

–É iso un escollo para defender o seu ideario en Bruxelas?

–Nós temos que adaptarnos á realidade do sistema electoral. Pero a través do grupo parlamentario no que estamos Greens/EFA e as coalicións, seguimos todo o tempo en Bruxelas os temas. De feito, hai tres meses aínda non era deputada e viñeron as vítimas do Alvia, ou conseguimos que non se prohibira a rede do xeito. Estabamos con voz. Pero agora temos voz e veto, máis en temas como os orzamentos comunitarios ou temas de pesca e agricultura. É o importante: hai máis poder político.

–Ana Pontón dixo onte que agora Galicia terá máis peso en Europa. Difícil tarefa para un só escano?

–Foi un orgullo ter aquí a Ana Pontón, que na anterior lexislatura non puido voar polo mal tempo. Somos un equipo, dúas mulleres que levamos o país por diante sempre e o abrazo que me deu foi importantísimo: leva detrás a toda a xente da organización e, tamén, polo cariño implícito. Na eurocámara pasamos de 80.000 a 174.000 votos, porque hai moitos sectores que se viron representados no BNG. Hai votantes tradicionais do PP e do PSOE que votaron ó Bloque nas europeas.

–Dentro da Comisión de Peticións, seguirá co caso das vítimas do Alvia e do 'Villa de Pitanxo'?

–Mañá [por hoxe] temos na comisión de Peticións a denuncia dos familiares do' Villa de Pitanxo'. Xa falei co grupo dos Verdes para que apoien esa denuncia, así que no mes de outubro virán aquí a comparecer. É moi importante porque hai dous casos paradigmáticos de ausencia de investigación: o caso do Alvia e o do 'Villa de Pitanxo'. Se chega a ser un barco vasco ou holandés, estarían investigando. Estou segurísima. É un barco galego e ademais hai un problema de fondo: non sei se intereses económicos ou condicións laborais. O xuízo das vítimas do Alvia comeza en novembro e segue aberto en Bruxelas.

–Outros temas sobre a mesa?

–O sector pesqueiro e agrario, así como o tema da migración da mocidade galega, a precarización, a enerxía, a redución dos servizos públicos en educación, sanidade... Estamos vendo que se están facendo macroproxectos eólicos en zonas naturais de moitos concellos sen consulta. Non é que esteamos en contra da enerxía eólica, senón do expolio e da depredación ambiental. ¿Somos os paganinis de Europa nós, para a pesca, para o agro e para o medio ambiente? ¿Precisamente porque temos unha terra rica con recursos naturais impresionantes e con posibilidades? E, por último, control dos fondos e mellor distribución dos fondos europeos, que estamos vendo que non chegan ós pobos. Que haxa máis de 18.000 pobres que cobran a Risga en cidades, preocupa moito.

–Que aspira conseguir?

–A marxe de manobra dependerá das grandes maiorías. Pero un escano pode decidir; un voto conta. Hai informes de enerxía, ou debates, que se perderon ou gañaron por un voto. Desde o luns, Galicia ten unha eurodiputada máis. Defendemos claramente a tarifa eléctrica galega.

–Greenpeace corta liñas ós palangreiros galegos porque considera que atentan contra o medio, ¿choca coa visión doutros membros do seu grupo dos Verdes?

–Non estamos de acordo. Ademais, non creo que sexan as medidas violentas que precisa o sector, que está traballando, nin coñecen o palangre... A lista do BNG será quen defenda o sector pesqueiro galego, as nosas rías, a baixura e o marisqueo. A nosa situación mudou: cando entramos na cámara europea era a cuarta forza política, pero agora somos a principal forza da oposición en Galicia, con aspiración de goberno. A nosa relación exise máis altura de miras e responsabilidade.

–Como é a súa relación cos demais eurodeputados galegos, hai cooperación ou móvense por afinidades ideolóxicas?

–Hai tres grupos con representación: PP, os Socialistas e Demócratas e o Bloque cos Verdes. Cooperamos no COVID en temas transfronteirizos e eu teño unha apertura total a colaborar, aínda que no pasado esa non foi a tónica xeral. Cando propuxemos que o Porto de Vigo entrara no Corredor Atlántico houbo posicións diferentes... Temos posturas antagónicas en diversos temas sociais. Ás veces sufrín ataques por parte do PP, incluso con altos cargos nas redes, que non entendían nin como era o sistema de representación. Non entrei.

–Que vaia en coalición e sexa a substituta dun eurodeputado de Bildu, tal e como é a política en España, crea inimizade cos eurodeputados galegos?

–O BNG sempre buscou coalicións que lle puideran dar representación na Eurocámara con distintos grupos, pero temos total independencia. Agora estamos cunha coalición de esquerdas, con partidos que teñen tamén representación en Cataluña. Os tempos mudaron. Temos unha liña vermella moi clara, que é non colaborar cos grupos de extrema dereita na Eurocámara ou neofascistas.