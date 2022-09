A las aulas bajo la sombra del COVID

La Xunta publicó ayer las instrucciones que regirán desde hoy para colegios e institutos, derivadas de un contexto de disminución de la transmisión y niveles “muy altos” de vacunación. Sin embargo, la sombra del COVID es alargada. Aunque ya el pasado mes de mayo se flexibilizaban las recomendaciones relativas al coronavirus en los centros educativos, la Xunta solo comenzó a aludir al primer curso pospandémico “real” al que comienza hoy, pero al final, persisten indicaciones relativas a la ventilación de las aulas y recomendaciones sobre la higiene o el uso de mascarilla en personas vulnerables o con síntomas.

Aunque el Gobierno gallego señala que no habrá protocolo específico para el COVID destinado a la enseñanza, sí será preciso, advierte, “observar una serie de recomendaciones”, entre la que incluye el realizar “tareas de ventilación cruzada frecuente” en las instalaciones. Lo recomendable, añade en el documento, es ventilar al menos un cuarto de hora antes de arrancar las clases, al acabarlas y en los recreos, pero también entre y durante cada clase “siempre que las condiciones climatológicas lo permitan”. Lo que estaba vigente en cursos anteriores, añade, sigue siendo “válido”.

A la mascarilla alude para recordar su uso en el transporte escolar, igual que en el general, pero después añade que la recomienda para aquellos que tengan síntomas compatibles con el coronavirus o que presenten sintomatología respiratoria, al margen de que sea o no con sospecha de COVID, pero también para personas con criterios de “vulnerabilidad”, sobre todo en momentos de “alta incidencia”. “En todo caso”, enfatiza la Administración gallega, se pondrá “especial cuidado en cuidar y prevenir la estigmatización” de quienes lleven mascarilla, bien sea por decisión personal, o bien por su condición de riesgo.

Ante sintomatología COVID, ¿qué?

¿Y si alguien presenta síntomas compatibles con tener coronavirus en un centro educativo? Ahora no se exigirá aislamiento, pero sí que use mascarilla y mantenga una higiene de manos y respiratoria “adecuada” y que evite interactuar con personas vulnerables. Eso sí: si los síntomas impiden a un alumno ir a clase “con normalidad”, la regla es no acudir, “como en el caso de cualquier otra enfermedad común”.

Pese a la relajación de las medidas, las Consellerías de Sanidade y Educación, responsables de las nuevas instrucciones sanitarias para centros educativos, no descartan que la situación pueda torcerse. y las recomendaciones se revisan de forma “continua”. Llegado el caso, confían en que la “experiencia acumulada” en las aulas permitiría adoptar “rápidamente” las soluciones precisas “de producirse escenarios epidemiológicos más desfavorables” que así lo requieran.