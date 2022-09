“Vanse armar candidaturas nas cidades nas que Podemos estará presente”

Hai dous anos, Antón Gómez-Reino tivo que porlle faciana á derrota da esquerda rupturista, que perdía os seus 14 escanos do Parlamento galego con el como candidato e desaparecía da Cámara. Agora, asentado no Congreso, tócalle reflotar Podemos en Galicia mentras apoia a Yolanda Díaz no seu intento de crear unha nova plataforma electoral.

–Como está Podemos Galicia?

–Traballando con humildade. As nosas tarefas fundamentais serían dúas: as municipais e, sobre todo, conseguir que Yolanda Díaz sexa presidenta do Goberno.

–Terán candidaturas listas logo do fracaso da última cita? Tiveron problemas para tecer alianzas en 2019 e en varias cidades quedaron fóra dos consistorios.

–Cando se inicie o outono facemos primarias en todos os lugares onde temos círculos activos, que son máis de 50. Unha vez teñamos referentes, vanse ter que sentar co resto de organizacións do noso espazo. Nas cidades vanse armar candidaturas nas que Podemos estea presente con outros actores.

–Na Coruña, a única edil de Podemos non se integrou no grupo de Marea Atlántica no mandato que está rematando...

–Todo o mundo é consciente de que hai un cambio de ciclo total e de que 2015 foi un éxito, pero estamos noutro contexto. E temos que traballar deixando atrás feridas do pasado e aprender dos erros do pasado. Teremos candidaturas competitivas e teremos concelleiros de goberno en moitas cidades.

–É vostede dos poucos que quedan do ciclo dourado do rupturismo, por exemplo da noite electoral de En Marea en decembro de 2015. Que perderon polo camiño?

–A inocencia. Moitos perderon tamén a ilusión. Pero gañamos en capacidade, madurez e rigorosidade. O que está facendo non só Yolanda Díaz, senón o equipo de galegos do Ministerio de Traballo é o que queremos facer nos sitios onde gobernamos. Os ERTE’s salváronlle a vida de milleiros de persoas.

–ERTE’s que figuraban na reforma laboral de Rajoy...

–Pero non o deseño ao respecto dunha crise concreta como esta. Iso é o que a xente pide neste ciclo político. A xente non pide ilusión, pide certezas, políticas públicas concretas. E temos iso no currículo, algo que non tiñamos no 2015. Poño un exemplo. Desde que gobernamos, o salario mínimo interprofesional subiu preto de 300 euros.

–-O xoves acompañou a Yolanda Díaz no Courel. Que espera de Sumar, o movemento que lanza?

–Nun momento moi difícil, coa dereita e estrema dereita en absoluta ofensiva, Yolanda é unha persoa clave para frear iso e mobilizar o progresismo. E para que a xente progresista que está na casa vexa que detrás dela está a certeza de que hai que manter logo de 2023 un goberno progresista no Estado.

–Semella que se agarran exclusivamente a ela.

–Hai que ler simplemente o CIS.

–No Courel non estaban Martiño Noriega, Xosé Manuel Beiras, Jorge Suárez, Xulio Ferreiro, Antón Sánchez, Eva Solla... que contribuiron a que Yolanda chegase onde chegou. Que evidencia ese feito? As feridas internas ou os receos que xera ela neste espazo en Galicia?

–Sumar non é unha plataforma electoral nin nada que se lle pareza, é un proceso de escoita. É chamativo que despois de lanzalo, Sánchez lance outro un proceso “de escucha” e Feijóo tamén.

–Pode lastrar este proceso os receos dalgunhas ministras de Podemos a que este partido se dilúa ou perda peso na futura candidatura electoral que lidere Díaz?

–Non me cabe dúbida de que os dirixentes do noso espazo político son conscientes de que agora é tempo de mobilizar a cidadanía e de que Yolanda é a persoa clave para facelo. Agora non estamos a falar de partidos, senón de activar o votante progresita. Máis adiante estarán as cousas dos partidos.

–Depende do éxito de Díaz a viabilidade do Goberno progresista?

–Yolanda e o noso espazo van ser determinantes para que continúe o Goberno progresista.

–E en Galicia?

–O noso espazo político ten que ser clave para o cambio na Xunta. Temos unha oportunidade que non podemos desaproveitar. Rueda é o presidente máis gris que tivo este país. BNG, PSdeG e nós temos que colaborar para aproveitar a oportunidade logo dunhas xerais nas que espero que teñamos un magnífico resultado e Yolanda sexa presidenta do Goberno.

–Hai varias decisións do Goberno que perxudican a Galicia, como a súa exclusión do mapa de autopistas ferroviarias ou unha regulación para o litoral que non ten en conta as peculiaridades do territorio galego, con miles de vivendas e industrias na costa. Que pensa?

–O Goberno ten un compromiso excepcional con Galicia. No Eixo atántico mitiguouse toda a situación da AP-9 cos descontos, máis alá de que nós cremos que hai que retormala ao público. Se Yolanda é presidenta, iso sucederá. Sobre as autopistas ferroviarias, afortunadamente o Goberno xa dixo que o ía solventar e que Galicia ía estar aí. E sobre costas, hai moita información sesgada. A norma ten que garantir, por exemplo, usos como os relacionados co marisquero ou piscifactorías. Non teñ dúbida de que se lle dará resposta.

–É vostede máis de Sumar ou máis de Podemos?

–Eu son de que é imprescindible que haxa organizacións políticas para que as tarefas electorais vaian para diante, pero tamén de saber que a cidadanía di que temos que reconectar con moita xente. E niso, Yolanda é clave.