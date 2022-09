La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, avisa de que deberá llover de forma continuada "durante un mes" para que "se revierta esta situación de gravedad" de sequía y se vuelva a la "normalidad".

En declaraciones este lunes en un acto en Arteixo (A Coruña), la conselleira ha asegurado que estos "pocos días de lluvias" son "bienvenidos", ya que "llegan como agua de mayo".

No obstante, la conselleira deja claro que la situación sequía "es grave y sigue siendo grave", por lo que "esta lluvia de estos días no va a cambiar la situación", sino que solo servirá para "paliar" que la gravedad no se incremente.

En declaraciones a la prensa, ha hecho un llamamiento a las entidades locales y la ciudadanía a continuar con un "esfuerzo de contención" y un consumo "responsable" de agua.

Las máximas de lluvia en lo que va de lunes en Galicia se recogen en: Santa Comba (67,3 litros por metro cuadrado), Vilanova de Arousa (60,9 l/m2) y Carnota (59,8 l/m2).

Galicia se encuentra afectada por la influencia de bajas presiones que han provocado un frente con lluvias que entran de oeste al este, con el huracán Danielle que sigue su movimiento por el Atlántico hacia el nordeste.