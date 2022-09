Vuelta al cole con menos de 1.400 euros al mes y tres hijos

“Tengo tres hijos y cobro el ingreso mínimo vital, que me da 1.390 euros más o menos, pero con el aumento de los precios no es suficiente. Casi no me llega porque todo está carísimo y ahora empieza la vuelta al cole, tengo que comprarles ropa a los tres, las mochilas, los libros...” Khadija Eljarrady llegó a Galicia hace tres lustros desde Marruecos y aquí inició una nueva vida, marcada por el nacimiento de sus hijos, pero también por ser víctima de violencia de género. De hecho, asegura que está en vigor una orden de alejamiento contra su expareja.

