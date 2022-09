La reforma de la ley del aborto recién aprobada por el Consejo de Ministros y que fija límites a la violencia obstétrica se tropieza con las críticas de colectivos médicos gallegos, que ven desde “innecesaria” a un “despropósito” la norma. Sin ir más lejos, la Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía (SGOX), niega el propio término de violencia obstétrica. “Es un término fuera de lugar; no existe”, asegura el presidente de la SGOX, Casimiro Obispo. El presidente del Colexio Galego de Colexios Médicos, Isidro Lago –con larga experiencia como ginecólogo– la califica de “nefasta” y critica la falta de consenso a la hora de legislar. “¿Es una demanda social realmente el aborto?”, se pregunta, para criticar que se lleve esta práctica al centro de la agenda política en un momento crítico para la Atención primaria, por ejemplo. Mientras, el nuevo planteamiento legal es aplaudido, por “necesario y oportuno” por colectivos como el Observatorio de la violencia obstétrica y asociaciones de parto respetado en Galicia. Tanta polémica suscita que el anteproyecto inicial de la ley no mencionaba el término violencia obstétrica porque (efectivamente) genera rechazo en sectores médicos.

Pero el asunto más comentado es el relativo a los partos. Ahora, cuando la ley entre en vigor, los profesionales sanitarios deberán requerir “el consentimiento libre, previo e informado” de las parturientas en todos los “tratamientos invasivos durante la atención al parto”. Datos presentados por el Ministerio de Igualdad muestran que España es uno de los países europeos con más partos instrumentales –cuando para el momento final del nacimiento se requiere algún instrumento–. Y, aunque el uso de fórceps, episiotomías o cesáreas va en descenso, su utilización aún supera los estándares recomendados.

“Las cesáreas siempre se hacen con el consentimiento de la mujer desde que yo soy ginecólogo, desde el año 1983”, defiende Casimiro Obispo, que también restó importancia a la necesidad existente de reformar las cuestiones alusivas al aborto, en vez de mejorar la planificación y salud reproductiva.

Información previa

Partidario de un diálogo previo entre tocólogo u obstetra y embaraza se muestra Isidro Lago, pero tampoco acepta el polémico término citado. El presidente de los Colegios médicos gallegos cree en el consentimiento informado para todas las prácticas médicas y asegura que en “situaciones complicadas”, los facultativos podrían ya informar desde el embarazo de la posibilidad de necesitar una cesárea. “En ese momento crítico en que surge un problema en el parto, quizás no sea el momento de pedir el consentimiento de una gestante”, valora. Con respecto a técnicas como el fórceps o las ventosas, Lago cree “que sí debe explicársele a la paciente”. Aún así, defiende el uso de estas prácticas –como la episiotomía– en partos con sufrimiento fetal. “Hay que hacer cesáreas o episotomías solo cuando sean necesarias”, asegura. “Del mismo modo que habrá que hacer entender a una mujer si su decisión es tener un parto vaginal y no es posible por razones médicas o de salud evidentes”, completa. “Mi corazón y el de todos los obstetras, ha sufrido durante la asistencia a partos. El médico siempre procura tener las mejores condiciones para que no haya problemas. No existe tal violencia obstétrica. El médico está preocupado desde el comienzo por el bienestar fetal y porque la morbimortalidad sea la menor posible o directamente cero”, justifica. “Pero esa línea, que te hace operar en algunos casos para que se produzca el mínimo daño, no está tan definida y por eso existen las cesáreas de urgencia”.

Diametralmente contrarios a esta visión se muestran colectivos de parto respetado. La ginecóloga y miembro del Observatorio de la violencia obstétrica de España, además del Comité técnico de la estrategia de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Sanidad, Rosario Quintana, ve necesaria esta reforma por muchas razones. “La primera, porque sobre la Ley que actualmente se reforma pendía una terrible espada de Damocles: el recurso de constitucionalidad del PP , cuya resolución podía colocar el derecho de las mujeres a una maternidad libremente elegida en serio riesgo”, razona. “Cuando se apruebe la nueva ley, decaerá ese recurso”, asegura. La segunda razón que esgrime Quintana tiene que ver con la necesidad de revertir la limitación del derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad a las mujeres de 16 y 17 años y a las que tienen su capacidad modificada judicialmente.

“Principio ético básico”

Y con respecto al parto, esta experta considera que “se debe pedir consentimiento en todos los casos”. ¿Por qué? “Es un principio ético básico y además una norma de obligado cumplimiento, tal y como recoge la Ley de Autonomía del paciente “, indica [cita varios artículos]. “Es decir la mujer tendría que estar inconsciente para poder prescindir de su consentimiento, la situación tendría que representar un riesgo grave e inmediato y se tendría que consultar a su familia”, añade. “En la práctica obstétrica una situación en que la mujer esté inconsciente (por grave hemorragia o eclampsia, por ejemplo) es muy infrecuente , por lo que puede decirse que puede pedirse el consentimiento en prácticamente todos los casos. Consentimiento que, según las circunstancias, puede prestarse verbalmente o por escrito”, valora. Y ¿si una gestante no consiente una intervención y la matrona o el o la obstetra prevén complicaciones? “Hay que respetar su decisión y proponer otra opción de tratamiento”, responde tajante. Aún así, Rosario Quintana asegura que “estas situaciones son altamente improbables si la mujer se siente respetada y atendida y si ha recibido una información comprensible, veraz y completa por parte de profesionales empáticos”. Además, cree que los consentimientos son una de las prácticas que pueden contribuir a evitar cesáreas innecesarias. “Pero, sobre todo, tomar conciencia de que debe pedirse el consentimiento para cualquier actuación, va a ayudar a evitar prácticas que se realizan rutinariamente como tactos vaginales, colocación de vías venosas, monitorización, administración de oxitocina, o rotura artificial de bolsa”, concluye la ginecóloga.