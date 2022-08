El fuego na da tregua en Ourense. Tras extinguirse el incendio que afectaba al Parque Natural do Xurés, después de quemar 625,2 hectáreas, de las cuales 46,36 fueron arboladas y el resto monte raso, un nuevo foco afecta desde la noche del pasado sábado al municipio ourensano de Viana do Bolo, donde, según las estimaciones de la Xunta, ya han ardido 102 hectáreas. Pero no fue el único incendio registrado ayer. En la provincia de Pontevedra otro incendio afecta al concello de Salceda de Caselas, en concreto en la parroquia de A Picoña.

Por el momento, se desconoce el número de hectáreas que se han visto afectadas. En el lugar trabajan ayer los servicios de emergencias: un agente, cuatro brigadas, tres motobombas, una pala, cuatro helicópteros y dos aviones. En Ourense las altas temperaturas, con máximas de casi 38 grados, mantuvieron a esta provincia en alerta máxima por riesgo de incendios. El más grave fue el registrado en Viana do Bolo. Se inició a las 21:51 horas del sábado en la parroquia de Grixoa y en la tarde de ayer los servicios de extinción lograron estabilizarlo. Mientras, los medios de extinción lograron apagar el incendio forestal declarado el pasado miércoles en el ayuntamiento ourensano de Lobeira y que afectó al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. El fuego se dio por apagado a las 20.45 horas de ayer sábado y en su extinción han trabajado dos técnicos, 45 agentes, 118 brigadas, 61 motobombas, cuatro palas, una unidad técnica de apoyo, 11 aviones y 13 helicópteros. Pero las llamas no solo están castigando a la provincia de Ourense. En A Coruña otro fuego afecta al concello de Porto do Son, donde ya se quemaron 82 hectáreas. A última hora de ayer estaba bajo control. Denuncia a la Fiscalía Por otro lado, comuneros de la sierra del Barbanza remitieron un escrito a la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia para solicitar que abra una investigación sobre el operativo del gran incendio forestal iniciado en Boiro (A Coruña) el jueves 4 de agosto y que arrasó 2.200 hectáreas. La demanda parte de las comunidades de montes de O Barbanza y de la Mancomunidade Serra do Barbanza, que consideran que la forma en la que fue gestionado el operativo anti incendios agravó las consecuencias de un fuego que fue extinguido una semana más tarde de su declaración en la tarde del 4 de agosto en la parroquia de Cures. Así lo manifestó a Europa Press la vicepresidenta de la Mancomunidade Serra do Barbanza, Lorena Muñiz, que subrayo que el fuego “se fue de las manos por completo” durante la jornada del viernes 5 de agosto después de estar “prácticamente extinguido” horas antes.