“Subiremos la cuantía de las ayudas sociales por la inflación y habrá ayudas para nuevos colectivos”

Alfonso Rueda se ha hecho con el puesto de presidente de la Xunta, y las dos semanas de vacaciones por Portugal, Galicia y Asturias le han servido para coger fuerzas para el curso político, que hoy inaugura el PP en Cerdedo-Cotobade. Cuenta que habla con frecuencia con Alberto Núñez-Feijóo, pero su jefe no le da consejos porque con “los líos” que tienen los dos, asegura: “Yo confío en que él haga las cosas bien, y él confía en que las hacemos bien en Galicia”.

–¿Qué balance hace de los pocos más de cien días que lleva como presidente de la Xunta?

–Positivo. Mi reto era una transición muy rápida y que no se interrumpiera la acción de gobierno. Y se hizo. El recambio se hizo con normalidad. Tomada la decisión, todos en el PPdeG y en la Xunta nos hemos puesto a trabajar en la misma dirección. Todos han sido generosos y responsables. Ha sido impecable.

–Ahora juega en otra liga. ¿Ha notado el cambio?

–(Sonrisa). Hay una gran diferencia entre ser presidente y vicepresidente. Llevo un foco permanente en todo lo que hago, desde el punto de vista personal te condiciona mucho.

–Verano de incendios y sequía. Tras los grandes fuegos, anunció más efectivos para prevención. ¿Puede concretar?

–Ya hacemos un esfuerzo muy importante en prevención. Casi 35 millones de inversión: 60.000 ha limpiadas y 6.000 km de desbroces. ¿Es suficiente? No. Tenemos que avanzar. Todo lo que gastemos en prevención, lo podremos ahorrar en extinción. Hasta hace unos años, las brigadas solo trabajaban en verano, y ahora una parte importante ya trabaja 6-9 meses para hacer labores también de prevención. Hay que seguir dando estabilidad a este personal, que es muy bueno, pero dándoles tareas de prevención. En los presupuestos del año que viene, habrá medidas al respecto. No será de golpe, será progresivo, pero el año que viene ya se notará la diferencia.

–Hay restricciones en concellos por falta de agua. ¿Está Galicia preparada para afrontar las sequías que vendrán por culpa del cambio climático?

–Debemos tomar conciencia todos de que el agua no es un recurso infinito. Hay que usarla con racionalidad. No es normal que haya concellos sin plan de emergencia contra la sequía. Hay que revisar las redes de abastecimiento. Se pierde mucha agua por las fugas de redes. No puede ser que hayamos sacado ayudas para que los concellos estudien el estado de sus redes de abastecimiento y sean muchos menos los concellos que hayan optado. En los últimos años, la Xunta hizo un gran esfuerzo en depuración, y ahora habrá que virar para mejorar las redes de abastecimiento.

–¿Las restricciones se extenderán a más concellos?

–La previsión meteorológica, y hay margen de error, es que septiembre y también el otoño sea seco. Podemos tener problemas. Por eso insistimos en un uso racional del agua. No estamos en una situación de enorme emergencia, pero si no llueve podemos llegar a ello. Espero que no haya que racionar el agua.

–Verano de récord en turistas, ¿el modelo gallego es sostenible?

–El turismo es bueno para la economía, tenemos mucho margen de crecimiento, si hacemos las cosas bien y sin poner en peligro la sostenibilidad de Galicia. El turismo es fuente de riqueza y puede venir más gente a Galicia sin problema, si seguimos como hasta ahora. Las voces de alarma no nos hacen ningún favor. Sabemos lo que hay que hacer para no incurrir en los errores de otros puntos turísticos.

–¿El Camino de Santiago está masificado?

–Hemos tenido la gran habilidad de diversificar los caminos. Hace diez años, todo se concentraba en un tramo y en un camino. Ahora uno de cada tres peregrinos viene por el Camino Portugués. Puede haber días muy puntuales y tramos muy concretos con concentración.

–La Xunta prepara ya los presupuestos de 2023. Se avecina un otoño difícil por las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y la inflación desbocada. ¿Qué hará la Xunta?

–Hay muchas ayudas sociales ya en vigor, y tenemos que actualizarlas. Si no las subimos con la inflación, en realidad las estaríamos rebajando.

“No me parece viable la subida del SMI tal como la propuso la vicepresidenta, puede destruir empleos”

–¿Subirán igual que el IPC?

–Vamos a intentar que estas familias no pierdan poder adquisitivo. ¿El índice? No lo sé todavía. Y vamos a ver qué pasa en los últimos tres meses de este año, cuáles son los colectivos más afectados, a quiénes va ayudar el Estado, para así poder coordinarnos y complementarnos. Sería lo ideal. Habrá ayudas nuevas para colectivos nuevos. Además de otras medidas ya adelantadas: como la rebaja fiscal en los primeros tramos del IRPF autonómico para las rentas más bajas, el descuento de 250 euros desde el segundo hijo y la gratuidad de las guarderías, que nos costará 50 millones al año.

–El Gobierno busca un pacto de rentas y la vicepresidenta Yolanda Díaz plantea la subida del SMI, ¿está de acuerdo?

–Estoy de acuerdo con cerrar un pacto de rentas, que significa poner de acuerdo a todo el mundo, actualizar lo que hay que actualizar en función de las capacidades de cada uno, pero el Gobierno en realidad no lo intenta. Y la vicepresidenta segunda anuncia una actualización del salario mínimo sin contar con quien tiene que pagarlos, y con la otra parte del gobierno. Y casi incita a movilizaciones contra los empresarios. Así no me parece normal, ni viable. Estas pretensiones pueden llevar a destruir puestos de trabajo. Ella sabe que es demagogia y no va a funcionar. Busca rentabilidad política frente a los socialistas.

“No entiendo por qué Sanidad no autoriza más plazas MIR, si no tiene coste para el Ministerio”

–Faltan médicos, cuesta cubrir la bajas en los PAC, hay que esperas días para conseguir cita en los centros de salud, ... ¿qué ha hecho mal Xunta?

–Lo primero que quiero subrayar es que tenemos una magnífica sanidad pública en Galicia y España. Es cierto que hay cosas que mejorar, hemos lanzado un plan de reforma de Atención Primaria, incentivamos plazas de difícil cobertura, compensamos el sobreesfuerzo de los médicos por la falta de personal, hemos hecho convocatorias extraordinarias para cubrir plazas … pero no hay médicos suficientes. Tenemos las listas de contratación a cero. Hay miles de médicos sin el MIR en paro, y es obligatorio tener el MIR para trabajar en la sanidad pública, si no creamos más plazas de formación MIR, no habrá más médicos. Seguiremos dando vueltas a la cabeza, pero no depende de nosotros. No entiendo por qué el Ministerio de Sanidad que sabe de sobra que solo depende de ellos y no tiene coste económico para ellos no toma la decisión de convocar más plazas MIR. No lo entiendo yo, ni los demás presidentes autonómicos. Será por qué no tienen la presión que tenemos nosotros. Ellos no gestionan el día a día de la sanidad.

–¿Cómo terminará la denuncia por la muerte de una mujer en el PAC de Baltar (Sanxenxo)?

–Es un tema judicializado, a instancias nuestras, tras ver el estado en que llegó la mujer. La oposición fue demagoga. Se lanzó sin conocimiento, le pediría más prudencia.

–El curso educativo está a punto de arrancar con 9.000 alumnos menos que en 2019. Los sindicatos piden aprovechar para bajar las ratios de las clases.

–Ya me gustaría no perder alumnos. Es un problema demográfico y mi obligación es racionalizar los recursos. Se puede analizar, pero ya tenemos un ratio muy razonable.

“Las ratios en las aulas ya son muy razonables”

–El Gobierno plantea ahora una tasa también para las autovías autonómicas. ¿Qué le parece?

–Todos sabemos que la tasa en las autopistas es una exigencia de Bruselas, y por tanto el Gobierno debería sentarse con los sectores afectados y las comunidad y abordarlo, y dejarse de globos sonda. Nosotros, entonces, le diríamos que nos oponemos totalmente. No es lo mismo estar cerca de los grandes mercados de nuestros productos. Nosotros tenemos una condición periférica. No todos jugamos en las mismas condiciones.

–Al tiempo que encarga un estudio para implantar una tasa en las autovías, el Gobierno central estudia el rescate de las autopistas, ¿Cómo está el traspaso de la AP-9?

–Es otro globo sonda y es poco serio. El traspaso de la Autopista del Atlántico fue otra de las cuestiones que abordé con el presidente del Gobierno en la entrevista que tuvimos en Moncloa. Le insistí, pero falta voluntad política. El Gobierno la tiene absolutamente ralentizada en el trámite del Congreso. Me dijo que iba a ver, pero no se comprometió a nada.

“Pedimos al Gobierno que reaccione con el Perte del automóvil, corremos el riesgo de perder los fondos” –Portugal inyectará 60 millones de sus fondos europeos en la planta de Stellantis en Mangualde. Y aquí seguimos esperando. ¿Qué pasa? –Que la primera fábrica de automóviles de España, Stellantis Vigo, se quede fuera del Perte del automóvil, ya enciende todas las luces de alarma, y que una fábrica como Ford rechace entrar es una confirmación de que ese Perte está mal diseñado. Corremos el riesgo de no usar el dinero, de perder esos fondos europeos. Le pedimos al Gobierno que reaccione, que descentralice los Perte, … Portugal es el ejemplo de que se puede hacer bien. La normativa es la misma para Portugal y España … ¿por qué allí puede Stellantis recibir fondos y aquí no? –El Gobierno prometió una compensación para Stellantis, al margen del Perte. ¿Sabe algo? –Nos prometieron una solución en julio, luego para agosto, a ver qué pasa en septiembre. No conocemos todavía la solución. Sí sabemos que exijiría una aportación económica de la Xunta, y ya le hemos dicho a los responsables de Stellantis que cuenten con nosotros. La Xunta quiere formar parte de la solución, pero el planteamiento no lo podemos hacer nosotros. Dependemos del Gobierno central. –Los que saben de fondos europeos dicen que Bruselas nos dio tanto dinero tras la pandemia porque sabía que con los plazos impuestos y los condicionantes dados, no podríamos ni sabríamos gastarlos. ¿Es cierto? –Ni el 20% de los fondos del Perte del automóvil están asignados. Y mire qué hay proyectos presentados. –No hablo solo de los fondos que gestiona el Gobierno. Galicia nunca ha tenido tantas ayudas para la rehabilitación de viviendas, y existe el riesgo de no ejecutar esos fondos en plazo, por la burocracia, porque son muchos los agentes implicados, porque luego no habrá empresas suficientes para hacer las reformas ... –Todo parte de lo mismo. Nos ponen unos condicionantes muy estrictos e innecesarios. Por eso pedimos Pertes descentralizados. Todo debería ser mucho más sencillo.