Iberia Express cancela 92 vuelos por toda España, 12 de ellos en Santiago, ante la próxima huelga de tripulantes convocada entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre.

Según informa USO, entre los vuelos cancelados se encuentran las conexiones de Madrid con Palma de Mallorca, Gran Canaria, Santiago de Compostela, Sevilla, Málaga y Tenerife Norte. Alrededor de unos 17.000 pasajeros se verán afectados, según cálculos del sindicato.

"Con estas cancelaciones, Iberia Express no se arriesga a que los aviones no salgan porque las tripulaciones secunden la convocatoria de huelga. Esta decisión deja bien claro que la aerolínea es consciente del malestar de su plantilla pero, sin embargo, no acude con propuestas a las reuniones que se han mantenido a lo largo de esta semana y en las que USO ha mostrado su disposición a desconvocar la huelga. Necesitamos propuestas sobre la mesa que dejen de precarizar nuestras condiciones de trabajo y no llegan", denuncia Estefanía Díaz, delegada de USO en Iberia Express.

USO ha convocado a los tripulantes de cabina de Iberia Express a diez jornadas de huelga que comenzarán el 28 de agosto y se extenderán hasta el 6 de septiembre, "con el objetivo de desbloquear la negociación del convenio colectivo y adecuar sus salarios a la subida del coste de la vida, ya que los sueldos llevan congelados desde 2015".

Así, se cancelan los vuelos matutinos Madrid - Santiago de Compostela y Santiago de Compostela - Madrid de los días 28, 29, 30 y 31 de agosto; así como los mismos 1, 3, 4, 5 y 6 de septiembre.

Confirmación de vuelos para agosto

La compañía ha lanzado un comunicado en el que, además de confirmar las cancelaciones de agosto y pedir disculpas a los viajeros por las molestias causadas, asegura que las cancelaciones "tienen el propósito de minimizar, por encima de todo, la afectación en los clientes".

Informan además de que a todos los clientes afectados, en torno a 3.000 pasajeros para los vuelos de agosto, se les ha notificado debidamente y se ha puesto en marcha un proceso de reacomodación en otros vuelos de Iberia Express, Iberia y otras aerolíneas, a lo que suman alternativas como bonos y reembolsos.

Así, afirman que el 66% de los pasajeros afectados ya han sido reubicados en otros vuelos o medios de transporte alternativos y el 34% restante está pendiente de elegir la alternativa que más les convenga (alternativa de transporte, reembolso, cambio de fecha o bonos).

Matizan además que no han tomado aún ninguna decisión sobre los vuelos afectados a partir del día 31. "Una vez se evalúe la situación en los próximos días, se informará convenientemente", apuntan.

Por último, han realizado un llamamiento a la "responsabilidad" del sindicato 'USO' para que desconvoque los paros y apueste por el diálogo y no por confrontación social.