La crisis de precios dispara los litigios exprés para cobrar deudas al punto más alto en doce años

El precio de los recibos de la luz desorbitado y la cesta de la compra encareciéndose cada mes por encima del 10% de media, con productos que en unas semanas costaban un 50% más. El convulso arranque del año causó en Galicia un repunte de los litigios exprés para cobrar deudas de particulares y empresas, derivados principalmente de los créditos rápidos que muchas familias reclamaron para evitar los números rojos a final de mes. Durante enero, febrero y marzo, la comunidad registró 11.292 de estos procedimientos en los juzgados, lo que supone la cifra más alta en doce años.

De media, cada día se firmaron en Galicia 125 monitorios en esos primeros tres meses. Se trata de unos “procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento”, incluidas las relativas, por ejemplo, a las comunidades de vecinos.

Sin embargo, la mayor parte de casos se refiere a los créditos rápidos y las tarjetas “revolving”, que permiten ir refinanciado la deuda con intereses de hasta el 5.000%.

Ante los impagos, los fondos buitres que adquieren paquetes de deuda de este tipo con un descuento se lanzan a los juzgados para intentar cobrar y así lograr beneficio. Aunque la banca está renunciando a cientos de juicios porque las sentencias acaban dando la razón a los clientes que alegan usura e intereses excesivos, los monitorios permiten esquivar las sentencias.

Los acreedores recurren a esta vía para reclamar deudas en sede judicial, pero sin entablar una demanda per se. Permite ahorrar tasas y honorarios de procurador y abogado, necesarios en un juicio, pero no para registrar un monitorio.

El coste administrativo se rebaja a 100 euros, por lo que muchos particulares y, sobre todo, fondos buitre optan por ellos. Pero la gran ventaja que les ofrece a estos últimos es que si el deudor no se opone expresamente o no comparece en la vista fijada tras reclamarle el pago, el juzgado le da la razón automáticamente al primero y abre un período de 20 días. Si el deudor no paga, sufre un embargo. Si se opone, deben acudir a juicio. Ahí aprovechan un alto grado de no oposición para salir victoriosos y tratar de cobrar deudas en muchos casos excesivas.

El año pasado se contuvo la cifra con 40.142 casos, un pocos menos de los 40.267 registrados en 2020, año de la irrupción del COVID-19. Aun así, fueron los dos únicos ejercicios desde 2010 en que se superó la barrera de los 40.000.

2010 41.930 2020 2021 40.267 40.142 2019 39.040 2012 36.963 33.759 2011 2014 2015 34.389 35.174 30.585 2013 2018 30.477 2016 29.631 2017 27.626 GALICIA EVOLUCIÓN EN GALICIA A Coruña 4.691 PRIMER TRIMESTRE 2022 11.292 Fuente: Consejo General del Poder Judicial Pontevedra 4.071 Lugo 1.307 Ourense 1.223 Cataluña 45.761 Andalucía 39.802 Madrid 38.545 C. Valenciana 26.985 Canarias 18.458 GALICIA 11.292 TOTAL ESPAÑA C. La Mancha 9.049 C. y León 8.691 239.972 Murcia 7.668 Baleares 6.597 País Vasco 6.266 Reclamaciones de deudas por vía judicial exprés Aragón 5.956 Asturias 4.696 Extremadura 4.095 Cantabria 2.538 Navarra 2.220 Datos del primer trimestre del 2022 La Rioja 1.353 Simón Espinosa 45.761 Cataluña 39.802 Andalucía 38.545 Madrid 26.985 C. Valenciana 18.458 Canarias GALICIA 11.292 C. La Mancha 9.049 Reclamaciones de deudas por vía judicial exprés C. y León 8.691 Murcia 7.668 6.597 Baleares País Vasco 6.266 Aragón 5.956 Datos del primer trimestre del 2022 Asturias 4.696 TOTAL ESPAÑA Extremadura 4.095 239.972 Cantabria 2.538 Navarra 2.220 La Rioja 1.353 2010 2021 EVOLUCIÓN EN GALICIA 2010 41.930 2011 33.759 2012 36.963 GALICIA A Coruña 4.691 2013 30.477 PRIMER TRIMESTRE 2022 2014 34.389 11.292 2015 35.174 2016 29.631 2017 27.626 Pontevedra 4.071 2018 30.585 Fuente: Consejo General del Poder Judicial 2019 39.040 Lugo 1.307 2020 40.267 2021 40.142 Ourense 1.223 Simón Espinosa 2010 41.930 2020 2021 40.267 40.142 2019 39.040 2012 36.963 33.759 2011 2014 2015 34.389 35.174 30.585 2013 2018 30.477 2016 29.631 2017 27.626 GALICIA EVOLUCIÓN EN GALICIA A Coruña 4.691 PRIMER TRIMESTRE 2022 11.292 Fuente: Consejo General del Poder Judicial Pontevedra 4.071 Lugo 1.307 Ourense 1.223 Cataluña 45.761 Andalucía 39.802 Madrid 38.545 C. Valenciana 26.985 Canarias 18.458 GALICIA 11.292 TOTAL ESPAÑA C. La Mancha 9.049 Simón Espinosa C. y León 8.691 239.972 Murcia 7.668 Baleares 6.597 País Vasco 6.266 Reclamaciones de deudas por vía judicial exprés Aragón 5.956 Asturias 4.696 Extremadura 4.095 Cantabria 2.538 Navarra 2.220 Datos del primer trimestre del 2022 La Rioja 1.353

El inicio de este año marca también un récord desde 2010 para un primer trimestre, con 4.071 monitorios en Pontevedra, 4.691 en A Coruña, 1.307, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.