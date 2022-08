“Disponer de tiempo de calidad es lo más determinante para estudiar”

Investigadora, docente en la Universidade de Vigo, doctora... El currículum de Marta López López (Marta Bran en su faceta artística), afincada en Pontevedra desde bebé, aunque nacida en Melide, suma un reconocimiento más, ya oficial tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia: ha logrado la mejor puntuación de los presentados a las OPE de Educación gallega de este año, con un 9,2122 en el concurso-oposición en Dibujo. Tras una década de diversas experiencias como educadora después de finalizar Bellas Artes, su próximo destino, en unos días y ya como funcionaria en prácticas, será un instituto de la provincia de Pontevedra que implantará el Bachillerato de Artes, “un proyecto estimulante, pero que también exige una gran responsabilidad”.

–¿Qué se siente al ser la número uno en la OPE de este año?

–Siempre es gratificante recibir una noticia de estas características. Obtuve la matrícula de honor de bachillerato, el premio extraordinario de doctorado, junto a otros galardones de la creación artística y de investigación, pero esta prueba ha sido la más dura a la que me he enfrentado hasta el momento, especialmente por la incertidumbre. Por eso siento un profundo respeto por mis compañeros, hayan aprobado o no. Hay opositores muy brillantes y el tener plaza no te convierte en mejor profesor. Hay interinos y sustitutos que se entregan al 200%, como en general todo el colectivo docente.

–¿Cómo se logra un hito así?

–En mi opinión, cada opositor tiene que organizar la preparación de la oposición “a su medida” para ser lo más eficiente posible y, en paralelo, estar rodeado de un buen equipo. En este sentido, no puedo estar más agradecida del apoyo de mi familia, amigos, preparadores, exprofesores, compañeros y alumnos. El componente psicológico es esencial y más que la cantidad de horas, es decisiva la calidad. En mi caso, he invertido dos cursos, incluidos los veranos, para estudiar, pero en realidad llevaba muchos más completando mi formación y preparando los recursos de la programación didáctica. El parón de convocatorias de Dibujo en Galicia, de 2009 a 2021, supuso un reto añadido. Nuestra especialidad se convoca pocas veces y, en general, con bastantes limitaciones en lo referente al número de plazas.

–¿Mejoran las posibilidades de acceder a una siendo interina?

–El factor más determinante no creo que dependa de “ser o no interino”, sino de disponer de “tiempo de calidad” para estudiar, ser un buen comunicador, transmitir pasión, rodearse de buenos preparadores, personalizar los materiales y, ante todo, alcanzar un grado de concentración y seguridad lo más alto posible para enfrentarse a una experiencia que conlleva una gran incerteza.

–¿Cómo llegó a la docencia?

–Desde niña sentí una gran curiosidad por la profesión, ya que mi madre también es docente. En paralelo, empecé a experimentar lo que significa la enseñanza al ayudar a compañeros cuando los profesores lo requerían. Este es, precisamente, el mensaje que traslado a mis alumnos, que ellos son profesores, en parte, al colaborar en clase.

–¿Cree que enseñar exige alguna cualidad en particular?

–Como docente, he trabajado en el ámbito universitario, en escuelas de arte, ESO y bachillerato. Cada experiencia me ha servido para respetar, todavía más, la profesión. Es un oficio multidisciplinar que exige estar en permanente actualización, en el cual, a mi modo de ver, la inteligencia emocional es fundamental.

–¿Qué opina de la nueva ley que la recibirá en unos días?

–Los currículos de la Lomloe se implantarán de forma gradual y eso permite un margen de actuación.

–En la actualidad, la imagen está cobrando un protagonismo sin precedentes. Por eso, es necesario educar en la comprensión de la comunicación visual y audiovisual, considerando también las estrategias de expresión gráfico-plásticas, la valoración del patrimonio y, por encima de todo, está la configuración de un espíritu crítico. A mi juicio, debería existir una formación más especializada en infantil y primaria, así como una mayor implantación en la ESO. El arte inspira y ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea.

–¿Puede la educación cambiar el mundo?

–Siempre ha sido esencial para mejorar el mundo. No obstante, es una tarea de equipo, que se logra cuando existe una educación transversal e integral bien articulada entre las familias, la escuela, las instituciones y el contexto social.